Народний депутат зі Львова Василь Мокан оприлюднив декларацію про доходи за 2022 рік
Василь Мокан задекларував криптовалюту загальною вартістю 247,7 тис. грн
Народний депутат зі Львова, член міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Василь Мокан опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.
38-річний Василь Мокан задекларував 424,3 тис. грн зарплати. Для порівняння – у довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 548,3 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено понад 397 тис. грн. Також він тримає 11 тисяч доларів, 5 тис. євро і 35 тис. грн готівкою.
У власності народного депутата будинок з землею у селі Крушинка Київської області загальною вартістю 780 тис. грн і Hyundai Accent 2011 року випуску за 149 тис. грн. Також Василь Мокан задекларував криптовалюту загальною вартістю 247,7 тис. грн. Інформація про це присутня і в декларації політика за 2021 рік. Дружина Василя Мокана заробітку у декларації не вказала. У 2022 році вона знайшла прихисток у Чехії, де орендує квартиру.
Уродженець Львова Василь Мокан став народним депутатом України у 2019 році за списком партії «Слуга народу». У 2021 році він приєднався до міжфракційного об'єднання «Розумна політика» колишнього спікера ВРУ Дмитра Разумкова. У вересні 2023 року Василь Мокан не голосував за негайне відновлення публічних електронних декларацій держслужбовців і чиновників в умовах воєнного стану.