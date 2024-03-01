Василь Мокан став народним депутатом України у 2019 році за списком партії «Слуга народу»

Народний депутат зі Львова, член міжфракційного об'єднання «Розумна політика» Василь Мокан опублікував декларацію про доходи у 2022 році. Про це стало відомо з сайту Національного антикорупційного бюро (НАЗК) після того, як декларації посадовців знову стали публічними.

38-річний Василь Мокан задекларував 424,3 тис. грн зарплати. Для порівняння – у довоєнний 2021 рік його зарплата у ВРУ становила 548,3 тис. грн. На банківських рахунках народного депутата розміщено понад 397 тис. грн. Також він тримає 11 тисяч доларів, 5 тис. євро і 35 тис. грн готівкою.

У власності народного депутата будинок з землею у селі Крушинка Київської області загальною вартістю 780 тис. грн і Hyundai Accent 2011 року випуску за 149 тис. грн. Також Василь Мокан задекларував криптовалюту загальною вартістю 247,7 тис. грн. Інформація про це присутня і в декларації політика за 2021 рік. Дружина Василя Мокана заробітку у декларації не вказала. У 2022 році вона знайшла прихисток у Чехії, де орендує квартиру.

Уродженець Львова Василь Мокан став народним депутатом України у 2019 році за списком партії «Слуга народу». У 2021 році він приєднався до міжфракційного об'єднання «Розумна політика» колишнього спікера ВРУ Дмитра Разумкова. У вересні 2023 року Василь Мокан не голосував за негайне відновлення публічних електронних декларацій держслужбовців і чиновників в умовах воєнного стану.