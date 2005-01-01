NASA показало панорамне відео з центру Чумацького Шляху

Американське аерокосмічне агентств NASA опублікувало відео у форматі 360 градусів, що дозволяє «прогулятися» центром галактики Чумацький Шлях.
Дані для проекту були отримані космічною рентгенівською обсерваторією Chandra й іншими телескопами.
Відеосимуляція дозволяє спостерігачеві самостійно досліджувати гігантські зірки і надмасивну чорну діру в центрі галактики.
Відео Chandra X-ray Observatory
Нагадаємо, раніше зонд NASA передав на Землю нові знімки Юпітера.
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