NASA показало панорамне відео з центру Чумацького Шляху

Американське аерокосмічне агентств NASA опублікувало відео у форматі 360 градусів, що дозволяє «прогулятися» центром галактики Чумацький Шлях.



Дані для проекту були отримані космічною рентгенівською обсерваторією Chandra й іншими телескопами.



Відеосимуляція дозволяє спостерігачеві самостійно досліджувати гігантські зірки і надмасивну чорну діру в центрі галактики. Відео Chandra X-ray Observatory Нагадаємо, раніше зонд NASA передав на Землю нові знімки Юпітера.

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