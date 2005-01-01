NASA показало панорамне відео з центру Чумацького Шляху

СвітОлег Костюк, сьогодні, 10:4618530

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Американське аерокосмічне агентств NASA опублікувало відео у форматі 360 градусів, що дозволяє «прогулятися» центром галактики Чумацький Шлях.

Дані для проекту були отримані космічною рентгенівською обсерваторією Chandra й іншими телескопами.

Відеосимуляція дозволяє спостерігачеві самостійно досліджувати гігантські зірки і надмасивну чорну діру в центрі галактики.

Відео Chandra X-ray Observatory

Нагадаємо, раніше зонд NASA передав на Землю нові знімки Юпітера.

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