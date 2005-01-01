Зонд NASA передав на Землю нові знімки Юпітера

Фотокамера зонду Juno фотографувала Юпітер з відстані у 13,4 тис. км

Національне космічне агентство США (NASA) проказало нові кольорові знімки Юпітера на основі фото, які надіслав космічний зонд Juno. Як повідомляє Science Alert, зонд передав ці кадри в грудні 2017 року, але на їх обробку знадобилося близько місяця.

«Апарат Juno завершив свою десяту швидкісну подорож навколо Юпітера 16 грудня. Він наближається до газового гіганта і робить нові фотографії приблизно кожні 53 дні і летить зі швидкістю до 209000 км/год», - йдеться в повідомленні.

Як зазначають, камера зонда працювала з відстані майже 13,4 тис. км при масштабі в 5,8 км на піксель. Вихідні, чорно-білі варіанти нових знімків обробляли в спеціальній програмі JunoCam. Роботу над знімками виконував британський графік Шон Доран, який допомагає NASA з обробкою кадрів з космосу.

Фото: NASA

До слова, NASA запустило зонд Juno в 2011 році. Через п'ять років зонд долетів до Юпітера. У космічному агентстві вважають, що зонд Juno залишиться на орбіті Юпітера ще кілька років і передаватиме на Землю нові цікаві кадри.