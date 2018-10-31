NASA припинило роботу космічного телескопу Kepler

У вівторок, 31 жовтня, NASA вирішило офіційно припинити роботу космічного телескопа Kepler, який працював в космосі дев'ять років і шукав екзопланети за межами Сонячної системи.

У прес-службі агенства заявляють, що на борту апарату закінчилося паливо і телескоп вже не може підтримувати необхідну для спостережень роботоздатність. Варто уточнити, що космічний телескоп Kepler був запущений 6 березня 2009 року і на той момент був телескопом із найбільшою цифровою камерою. Його головним завданням спочатку був пошук екзопланет (планет, що не належать до планетарних систем, - ред). За перші три роки роботи телескоп виявив понад 3,5 тисячі кандидатів в екзопланети. Після завершення місії Kepler, шукати екзопланети залишився космічний телескоп TESS, який був запущений в космос у квітні. Крім того, на початок 2019 року заплановано запуск у космос нового телескопа CHEOPS, створеного Європейським космічним агентством.

Як повідомляв раніше ZAXID.NET, в ніч на 9 жовтня, найбільший у світі космічний телескоп Hubble вийшов з ладу на невизначений термін через поломку третього з шести гіроскопів