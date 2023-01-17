Демографічний спад у Китаї – результат, переважно, китайської політики «однієї дитини»

Минулого року загальне населення Китаю зменшилося вперше з 1961-го року. Про це пише Reuters із посиланням на дані Національного бюро статистики Китаю.

Зазначається, що минулого року населення Китаю зменшилося приблизно на 850 тис. осіб, досягнувши наприкінці 2022-го 1,4175 млрд осіб.

«У подальшій перспективі експерти ООН передбачають, що населення Китаю зменшиться на 109 млн до 2050-го року. Це – понад утричі більше падіння, ніж йшлося у попередньому прогнозі в 2019-му році», – стверджує Reuters.

Reuters зауважує, що тренд зменшення населення Китаю призведе до сповільнення економіки країни, «оскільки доходи впадуть, а державний борг зросте через збільшення витрат на охорону здоров’я та соціальні програми».

«Населення Китаю минулого року зменшилося вперше за шість десятиліть, що стало історичним поворотом, який, вірогідно, позначить початок тривалого періоду зменшення населення зі значними наслідками для національної економіки та світу», – йдеться у матеріалі.

Економічне зростання в 2022 році впало до одного з найгірших рівнів майже за півстоліття, оскільки четвертий квартал надто постраждав від жорстких обмежень, повʼязаних із Covid та спаду на ринку нерухомості.

Демографічний спад – результат, переважно, китайської політики «однієї дитини», яка впроваджувалася між 1980-им та 2015-им рр, а також дуже високих цін на освіту, що віднаджують багатьох китайців від того, аби мати більше однієї дитини або взагалі заводити дітей.

З глобальної точки зору, зменшення кількості робочої сили у Китаї та спад виробництва ще більше сприятимуть зростанню цін та високій інфляції у США та Європі. Таким чином, найбільш населеною країною світу вже цього року, найімовірніше, стане Індія.