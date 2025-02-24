Настоятелям храмів загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна

СБУ у понеділок, 24 лютого, повідомила про викриття двох настоятелів церков УПЦ МП, які вихваляли російського президента Владіміра Путіна та поширювали антисемітські заклики.



Відомо, що затримані очолюють храми у Житомирській та Вінницькій областях. Слідчі встановили, що вони публічно вихваляли Путіна, закликали до захоплення всієї території України та поширювали антисемітські висловлювання під час спілкування з прихожанами та у своїх соціальних мережах.

СБУ вручила підозру протоієрею однієї з церков на Житомирщині, який висловлювався на підтримку політики Кремля. Крім цього, у своїх дописах він принижував честь і гідність представників єврейського народу. Тоді як ієромонах одного з храмів на Вінниччині отримав підозру за агітацію до захоплення Києва та інших регіонів України.



«Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти злочинних дій фігурантів, спрямованих на розхитування суспільно-політичної обстановки всередині України на користь Росії», – зазначають у дописі.



Наразі триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Настоятелям храмів загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, Служба безпеки 10 лютого повідомила про затримання у Харкові двох агентів ФСБ. Ними виявились місцевий лікар-психотерапевт та диякон Харківської єпархії УПЦ МП.