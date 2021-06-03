Спереду новий "Пассат" буде подібним на Touareg

Наступне покоління Volkswagen Passat з кузовом В9 має бути представлене аж через два роки – у 2023 році. Автомобіль буде збудовано на платформі MQB та матиме багато спільного з Skoda Superb, повідомляє AutoExpress. Цілком можливо, що новий Volkswagen Passat В9 буде не седаном, а ліфтбеком чи хетчбеком. Варіант з кузовом універсал, безперечно, збережеться.

Студія автодизайну Аvarvarii future cars illustrations оприлюднила дві ілюстрації, які вони зробили для британського AutoExpress. На них автомобіль видно спереду та ззаду – у версії універсал.

Так може виглядати VW Passat Variant. Фото Аvarvarii future cars illustrations

Серед силових агрегатів будуть не лише ДВС, але й повністю електрична версія. Щодо дизелів, то вони під питанням, а от повний привід, ймовірно, буде. Новий Passat, можливо, складатимуть на заводі у Братиславі.