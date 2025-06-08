Наступного тижня Україна та Росія проведуть обмін тілами загиблих бійців

Обмін тілами загиблих військових між Україною та Росією, про який сторони домовилися під час переговорів у турецькому Стамбулі, розпочнеться наступного тижня. Про це у неділю, 8 червня, повідомив начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов.

Кирило Буданов запевнив, що Україна ретельно дотримується досягнутих під час перемовин у Туреччині домовленостей. Начальник ГУР зауважив, що уповноважені особи були сповіщені про те, що початок репатріаційних заходів запланований на наступний тиждень, а російська сторона вдається до інформаційного тиску та намагається «одноосібно диктувати параметри обмінного процесу».

«Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі. Особливо цинічно звучать спроби деяких російських пропагандистів спекулювати на людському горі, до якого вони самі ж і причетні. Тим паче на велике свято Трійці, яке ми сьогодні відзначаємо», – наголосив Кирило Буданов.

Керівник української розвідки наголосив, що Росія веде «брудну інформаційну гру», але попри це підготовка до обміну триває за планом.

«Координаційний штаб наполегливо працює над організацією обміну, який базується на досягнутих домовленостях. І всі наші захисники й захисниці, а також цивільні мають повернутися додому», – наголосив начальник ГУР.

Нагадаємо, 2 червня під час другого раунду перемовин України та Росії делегації домовилися здійснити кілька обмінів. Зокрема, сторони погодили обміняти полонених бійців, які мають важкі поранення та хвороби, а також молодих військовослужбовців (18-25 років) за формулою «всіх на всіх». Також Україна та Росія проведуть обмін загиблими військовими.

7 червня помічник російського диктатора Путіна Владімір Медінський заявив, що Україна «несподівано перенесла на невизначений термін» обмін тілами загиблих військових та полоненими. Росіяни заявили, що рефрижератор з 1 212 тілами загиблих військових нібито прибув до місця обміну, однак Україна буцімто відмовилась приймати тіла.

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відреагували на заяви росіян. Там пояснили, що сторони дійсно домовилися здійснити обмін загиблими військовими, однак його дата ще не була узгоджена, а Росія «вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в межах спільного процесу».