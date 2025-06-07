Координаційний штаб з питань полонених відповів на провокаційні заяви росіян щодо обміну загиблими військовими

Координаційний штаб з питань поводження військовополоненими прокоментував заяви росіян щодо звинувачення України у зриві репатріації тіл загиблих військових. У Коордшабі стверджують, що російські заяви не відповідають дійсності. Про це йдеться у повідомленні Коордштабу, опублікованому у суботу, 7 червня, у телеграм-каналі.

Як зазначили у Координаційному штабі, українська та російська сторони дійсно протягом тижня працювали над репатріацією тіл загиблих військових та обміном полоненими. Україна сформувала списки полонених військових, відповідно до визначених категорій, погоджених під час переговорів у Туреччині. Йдеться про бійців, які мають важкі поранення та хвороби, а також молодих військовослужбовців (18-25 років). Ці категорії військових сторони домовились обміняти за формулою «всіх на всіх». Водночас Росія передала Україні інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна надала відповідні коментарі, і наразі наступний крок очікується від російської сторони.

Крім того, сторони дійсно домовились здійснити ще один обмін – загиблими військовими. Проте дату цього обміну поки що не узгодили. Натомість Росія «замість послідовного виконання домовленого алгоритму, російська сторона вдалася до односторонніх дій, які не були погоджені в межах спільного процесу».

«На жаль, замість конструктивного діалогу ми знову стикаємося з маніпуляціями і спробами використати чутливі гуманітарні теми в інформаційних цілях. Ми зацікавлені в реальному результаті – у поверненні наших полонених і тіл загиблих, і готові працювати для цього далі в межах узгоджених рамок», – наголосили у Коордштабі.

Координаційний штаб також закликав російську сторону «припинити брудні ігри та повернутися до конструктивної роботи», щоб обидві країни найближчими днями змогли повернути людей, відповідно до домовленостей.

Нагадаємо, 7 червня помічник російського диктатора Путіна Владімір Медінський заявив, що Україна «несподівано перенесла на невизначений термін» обмін тілами загиблих військових та полоненими. Росіяни заявили, що рефрижератор з 1 212 тілами загиблих військових нібито прибув до місця обміну, однак Україна буцімто відмовилась приймати тіла.