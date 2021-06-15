Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна не зможе вступити до НАТО, якщо не викорінить впливу олігархів на економіку країни та корупцію. Про це Данілов заявив 15 червня, виступаючи на всеукраїнському форумі «Україна 30. Економіка без олігархів».

За його словами, олігархічна економіка і корупційна система «не дозволять Україні отримати квиток у НАТО».

«Коли ми уважно читаємо Конституцію України, то бачимо, що там є прагнення стати повноправним членом НАТО. Якщо у нас залишатиметься олігархічна економіка, корупційна складова як наслідок олігархічної економіки, то, на превеликий жаль, квитка у НАТО ми з вами не отримаємо», – заявив Даенілов.

Очільник РНБО переконаний, що ухвалення закону про деолігархізацію допоможе руху у бік членства в Альянсі.

«З 1998 року відбулася перша фіксація корупціонування олігархами економіки. У цьому потрібно ставити крапку. Нам необхідно рухатися у бік Європи, у бік членства в НАТО. Після ухвалення закону про деолігархізацію все стане на свої місця», – переконаний Данілов.

За словами Данілова, «вступ України до НАТО стане запорукою її незалежності».

«У нас є сусід, який постійно задивляється на наші території, у нас сім років триває війна, і, на жаль, ми не можемо з цим впоратися, оскільки протягом певного часу, замість того, щоб будувати державу, олігархічно-економічна модель побудови нашої країни все більше і більше "з'їдала" Україну і можливості для бізнесменів займатися бізнесом», – додав він.

Нагадаємо, що у середу, 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Наразі законопроект надано для ознайомлення парламентському комітету.

Усі деталі щодо президентського закнопроекту про деолігархізацію можна дізнатись за посиланням.