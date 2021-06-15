Уряд не звертався щодо узгодження з Венеційською комісією закону про олігархів. В планах Мін'юсту такого звернення немає. Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська в інтерв’ю для «Фактів».

Міністр пояснив, що досі жодних звернень до Венеційської комісії не було, оскільки це б затягнуло процес прийняття закону.

«Цей законопроект буквально два тижні тому був фіналізований та зареєстрований у Верховній Раді. Тому навіть фізично складно очікувати від них настільки швидкої реакції. Якби його й направили до Венеційської комісії, то довелось би чекати приблизно пів року на висновок. Президент очікує отримати результат швидше», – розповів Малюська.

Він переконує, що Мін'юст не звертатиметься з цим питанням до Венеційської комісії. Водночас Малюська допускає, що за консультацією до комісії може звернутись президент.

Я – ні [не планую звертатись]. Напевно, це питання вирішуватиметься президентом або, можливо, парламентом. Ми дійсно звертаємось до Венеційки у випадках, коли в них є велика тривала експертиза, зокрема в частині судової реформи, де ми досить часто «звіряємо годинники». Олігархи — досить ексклюзивна історія, тому я не впевнений, наскільки була б корисною позиція Венеційки. Передовсім, з огляду на втрату часу, необхідного для ухвалення закону», – пояснив міністр.

Нагадаємо, що у середу, 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Наразі законопроект надано для ознайомлення парламентському комітету.

Усі деталі щодо президентського закнопроекту про деолігархізацію можна дізнатись за посиланням.