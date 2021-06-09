Євросоюз пропонує Україні боротись з олігархами зміцненням державних інститутів, зокрема, правоохоронної та судових систем, антимонопольних органів і громадських медіа. З такою пропозицією виступив глава представництва ЄC в Україні Матті Маасікас, коментуючи ініційований президентом Володимиром Зеленським законопроект про олігархів.

«... основний фокус повинен бути спрямований на зміцнення державних інститутів, таких як правоохоронні органи, включаючи судову систему, антимонопольні органи, громадське мовлення та інші», – підкреслив посол ЄС.

Він зазначив, що ЄС знайомий із законопроектом про олігархів, внесеним до Верховної Ради президентом Володимиром Зеленським. Але на його думку, «саме зміцнення державних інститутів допоможе розкриттю українського економічного потенціалу».

«Зміцнення державних інститутів має стояти в центрі цієї боротьби за верховенство закону, зміцнення довіри українських громадян до державних інститутів і, не в останню чергу, розкриття українського економічного потенціалу на благо народу України», – додав Маасікас.

У середу, 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію.

Наразі законопроект надано для ознайомлення парламентському комітету. Його можуть розглянути вже наступного тижня.

Усі деталі щодо президентського закнопроекту про деолігархізацію можна дізнатись за посиланням.