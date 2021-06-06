Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроекту про деолігархізацію, планується підготувати ще декілька проектів. Про це депутатка сказала в ефірі одного з українських телеканалів.

За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Тому вона наголошує на необхідності ухвалити законопроект про деолігархізацію. Крім нього, зазначає депутатка, буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроектів.

«Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий», — зазначила Кравчук.

Як інформував ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Також глава держави заявив про намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум.

Відповідно до законопроекту визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за чотирма критеріями. Потім олігархів вноситимуть у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Сам закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести у реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.