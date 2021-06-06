«Слуга народу» анонсувала ще мінімум 7 законопроектів щодо олігархів
Заступниця голови фракції «Слуга народу» Євгенія Кравчук заявила, що окрім вже поданого до Верховної Ради президентського законопроекту про деолігархізацію, планується підготувати ще декілька проектів. Про це депутатка сказала в ефірі одного з українських телеканалів.
За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів. Тому вона наголошує на необхідності ухвалити законопроект про деолігархізацію. Крім нього, зазначає депутатка, буде ще запропоновано щонайменше 7 додаткових законопроектів.
«Це антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, вочевидь, буде пакет законів великий», — зазначила Кравчук.
Як інформував ZAXID.NET, президент Володимир Зеленський 2 червня подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Також глава держави заявив про намір винести питання про статус олігархів на всеукраїнський референдум.
Відповідно до законопроекту визначати, хто є олігархом, буде Рада національної безпеки і оборони (РНБО) за чотирма критеріями. Потім олігархів вноситимуть у відповідний реєстр, доступ до якого буде публічним. Сам закон щодо олігархів після набуття чинності діятиме 10 років. Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що критеріям, за якими можуть внести у реєстр олігархів, відповідають бізнесмен Ігор Коломойський і лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко.