Ігоря Коломойського гарантовано включать до реєстру олігархів, оскільки серед його бізнес-партнерів є депутати Верховної Ради. Про це в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» заявив міністр юстиції Денис Малюська.

«В законі вказано, що якщо твій бізнес-партнер, з яким ти є співвласником підприємства, є чиновником, вказаним у списку – наприклад, народним депутатом – ти маєш вплив на політичне життя. Партнерів пана Коломойського, офіційних, у Верховній Раді є, і не один. Тому Коломойський точно потрапляє» , – сказав він.

Малюська стверджує, що законопроект писали «не під окрему особу», а громадяни, які потраплять до реєстру олігархів, зіткнуться з серйозними наслідками.

«Декларування: якщо хтось з олігархів сховає актив, де він заробляє гроші на державному бюджеті – в'язниця. ... Навіть відсутність декларації будет тягнути за собою в'язницю, наслідок – шалений. Потрапляння у реєстр олігархів – це ніяких євробондів, ніяких світових ринків. Ніхто зі світового бізнесу зв'язуватися з олігархами та їх компаніями не буде, наслідки – шалені, наслідки для бізнесу» , – пояснив міністр.

Він припускає, що великі бізнесмени захочуть зробити все що завгодно для того, щоб не потрапити в реєстр олігархів. Для цього, каже Малюська, потрібно позбутися впливу на політичне життя або на ЗМІ.

У середу, 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію. Наразі законопроект надано для ознайомлення парламентському комітету. Його можуть розглянути вже наступного тижня.

Усі деталі щодо президентського закнопроекту про деолігархізацію можна дізнатись за посиланням.