Володимир Зеленський звернувся до українців після засідання РНБО

Першим питанням, яке винесуть на всеукраїнський референдум, може стати питання деолігархізації. Про це Володимир Зеленський заявив у зверненні після засідання РНБО у п'ятницю, 4 червня.

За його словами, це питання «буде першим на референдумі, а для когось, можливо, вже останнім».

«Для тих, хто спробує розхитати, переконати, переламати або домовитися з депутатами українського парламенту щодо цього закону – в мене буде одне питання. Це питання стосовно статусу олігархів, яке буде винесено на всеукраїнський референдум. Це питання буде першим. А для когось, можливо, вже останнім», – заявив Зеленський.

Зеленський переконаний, що «закон про олігархів став головним питанням не лише засідання РНБО, а й минулого тижня».

«Цей законопроект – лише перший крок. Це створення фундаменту для протидії олігархічному впливу… Цей законопроект – перше рішення за всі 30 років незалежності, яке демонструє наше ставлення до олігархічної системи. Він стверджує: так, в Україні є олігархи. Так, вони впливають на політику. І так – цього більше не буде», – сказав Зеленський.

Крім того, за словами президента, «він не чекав, що в Україні є стільки експертів з деолігархізації».

«Якби ми знали - запросили б їх до розробки законопроекту. Але, на жаль, усі вони чомусь приховували ці свої знання усі попередні 30 років. І жоден із політиків, зокрема й найвищого рівня, ніколи не порушував питання олігархів», – сказав глава держави.

Зеленський також подякував критикам закону про олігархів.

«Ваші зауваження цінні: ви багато років працюєте з олігархами або на олігархів, або під олігархами, а отже, точно знаєте всі недоліки закону, будучи, як то кажуть, глибоко в матеріалі», – підсумував президент.

Президент також звернувся до представників великого бізнесу.

«Як акули бізнесу ви повинні мати сильні відчуття. Дивно, що ви не відчуваєте, що країна змінилася і починає нову історію. За новими правилами. Навіть не так. Просто – за правилами», – зазначив Володимир Зеленський.

«Ви можете їх прийняти. Бути великим, прозорим бізнесом за сприяння держави, а не за рахунок держави. Бізнесом, який платить податки, а не "відкати", який фінансує благодійні проекти, а не "групку" чиновників, депутатів. Який збільшує свій капітал не тому, що ділить і забирає у країни. Всіх, хто готовий працювати так і тільки так - ласкаво просимо. А ті, хто не захоче жити і працювати за новими й чесними правилами гри, опиниться поза грою», – заявив Зеленський.

У середу, 2 червня, президент України Володимир Зеленський подав до Верховної Ради свій законопроект про деолігархізацію.

Наразі законопроект надано для ознайомлення парламентському комітету. Його можуть розглянути вже наступного тижня.

Усі деталі щодо президентського закнопроекту про деолігархізацію можна дізнатись за посиланням.