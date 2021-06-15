Джо Байден заявляє, що Україна для того, щоб вступити до союзу НАТО, має передусім викорінити корупцію

Президент США Джо Байден заявив, що агресія Росії на Донбасі не є перешкодою для України на шляху до вступу в НАТО, а головною умовою залишаються – відповідність критеріям Альянсу і боротьба з корупцією. Про це президент США заявив на прес-конференції у Брюсселі під час саміту країн НАТО, повідомляє «Голос Америки».

Журналісти поставили Байдену запитання «Україна хоче чіткої відповіді щодо перспективи приєднання до НАТО, якою буде ваша відповідь» й «чи вторгнення Росії до частини України назавжди виключає можливість вступу України до Альянсу, адже тоді це означатиме, що НАТО й США повинні будуть захищати українців від Росії?».

Байден сказав, що «щодо першого питання, то залежить від того, чи вони виконають умови.

«Потрібно позбутися корупції, відповідати іншим критеріям, які висуваються, щоб отримати План дій. Цього поки що немає... Чи буде Україна частиною НАТО, залежить не від мене, а від усього Альянсу. Я знаю одне – вони (Україна – ред.) повинні переконати НАТО і це не просто», – сказав Байден.

Натомість відповідь на друге питання, за словами Байдена, – ні.

«Я виступав із промовою багато років тому в Верховній Раді і сказав, що Україна має можливість зробити те, чого ще ніколи не ставалося в історії України, а саме створити державу з демократично обраною владою, не корумповану й керовану олігархами. І я звернув їхню увагу, коли виступав із цією промовою, що вони ввійдуть в історію як батьки-засновники України, якщо вони це зроблять. І їм іще багато треба зробити», – додав Джо Байден.

Крім того, Байден зазначив, що США зроблять усе, щоб допомогти Україні в протистоянні прямій російській агресії.

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Говорячи в іншій частині пресконференції про відносини з Росією, він також заявив, що під час зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним пізніше цього тижня прокладе йому «червоні лінії».

Назвавши Путіна «твердим» і «гідним опонентом», Байден додав: «Я не шукаю конфлікту з Росією, але ми дамо відповідь, якщо Росія продовжить свою шкідливу діяльність».

Як інформував ZAXID.NET, 14 червня за підсумками брюссельського саміту НАТО лідери 30 країн-членів схвалили комюніке, в якому підтверджується прийняте в 2008 році на Бухарестському саміті рішення про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства (ПДЧ).

Водночас президент України Володимир Зеленський подякував НАТО за перспективу членства в Альянсі, але наголосив на відсутності встановлених конкретних термінів.