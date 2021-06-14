За підсумками брюссельського саміту НАТО лідери 30 країн-членів схвалили комюніке, в якому підтверджується ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті рішення про те, що Україна стане членом Альянсу через План дій щодо членства (ПДЧ).

«Ми підтверджуємо рішення, ухвалене у 2008 році на Бухарестському саміті НАТО, про те, що Україна стане членом Альянсу і при цьому План дій щодо членства (ПДЧ) буде невід’ємною частиною цього процесу», – цитує документ Європейська правда.

Зазначимо, що у рішеннях жодного попереднього саміту НАТО після 2008 року не звучало таких формулювань щодо України. Щодо Грузії таке формулювання звучить з 2018 року.

Для членства Україні потрібно виконувати річні національні програми в рамках Комісії Україна — НАТО. Вони «залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО». Ідеться про реформи щодо протидії корупції, сектора безпеки й оборони.

«Річні національні програми під егідою Комісії Україна-НАТО (КУН) залишаються механізмом, за допомогою якого Україна просуває реформи, що стосуються її прагнення до членства в НАТО. Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети – впровадження принципів і стандартів НАТО», – йдеться в комюніке саміту.

Спільне рішення союзників також закликає Україну проводити подальші «широкомасштабні, стійкі та неповоротні реформи», як у секторі безпеки та оборони, так і в інших сферах. У рішенні, зокрема, коротко згадана потреба «поваги до меншин». Цю вимогу, як відомо, послідовно висуває Угорщина, втім, у даному рішенні немає деталізації, на якій Будапешт наполягав раніше.

«Україна повинна повною мірою використовувати всі інструменти, доступні в рамках КУН, для досягнення своєї мети – впровадження принципів і стандартів НАТО», – йдеться в документі.

Також Альянс наголошує, що Партнерство розширених можливостей (Enhanced Opportunities Partner, EOP), яке Україна отримала у 2020 році, «додає імпульс до нашої і без того амбіційної співпраці та просуває подальшу (військову) взаємосумісність».

НАТО підтверджує важливість внеску України в діяльність Альянсу через Партнерство розширених можливостей і запевняє у своїй підтримці територіальної цілісності та суверенітету України. НАТО продовжить підтримувати Україну у протидії гібридним загрозам з боку Росії та вимагатиме вивести російські війська з окупованого Криму і частини Донбасу.

Також НАТО закликає РФ відвести свої війська від українських кордонів, припинити обмежувати судноплавство в Чорному морі та перешкоджати доступу до українських портів в Азовському морі.

«Ми закликаємо до повного виконання Мінських угод усіма сторонами і підтримуємо зусилля «нормандського формату» і Тристоронньої контактної групи. Росія як країна, яка підписала Мінські угоди, несе значну відповідальність в цьому питанні. Ми закликаємо Росію припинити розпалювати конфлікт, надаючи фінансову та військову допомогу збройним формуванням, які вона підтримує на сході України», – зазначено в документі.

На прес-конференції за підсумками саміту лідерів НАТО генеральний секретар Альянсу Йенс Столтенберг наголосив, що «двері НАТО відкриті» для України, й повторив рішення саміту щодо виконання Річних національних програм.

На уточнювальне питання, чи залежить рішення про вступ України до НАТО від Росії, Столтенберг заявив: «Це Україні й членам НАТО вирішувати, коли Київ приєднається до Альянсу. Росія не має жодного стосунку до цього рішення».

Що таке ПДЧ?

План дій щодо членства в НАТО (ПДЧ) – це програма з п'яти пунктів, де розглядаються політичні та економічні питання країни, її оборона та військовий потенціал, ресурси, безпека та правові питання.

Українська влада неодноразово просила у НАТО надати їй ПДЧ. У 2008 році на саміті Альянсу в Бухаресті план мали отримати Україна та Грузія, але в підсумковій заяві зустрічі йшлося лише про наміри НАТО надати ПДЧ.

Попри це, зближення між Україною та Альянсом продовжується. У 2018 році НАТО офіційно визнав наміри України набути повноправного членства в Альянсі. У 2020 році Україна отримала статус партнера в межах Програми розширених можливостей НАТО.

Додамо, що у цьогорічному саміті Україна не брала участі, хоча Київ на це сильно розраховував.

На початку травня президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів затвердити річну національну програму під егідою Комісії Україна – НАТО для виконання пріоритетних завдань на 2021 рік. Програма потрібна, щоб виконати пріоритетні завдання щодо інтеграції України в НАТО.