НАТО планує створити 30-тисячний резервний загін на випадок російської агресії

Резерв передбачено як доповнення до існуючих сил реагування НАТО

Північноатлантичний альянс з метою підвищення обороноздатності на випадок агресії з боку Росії планує створити резервний загін у кількості 30 тисяч осіб, провідну роль в якому буде відведено Німеччині. Про це повідомляє німецьке видання Welt.

«НАТО хоче підвищити свою готовність на випадок нападу з боку Росії. Альянс планує сформувати нове резервне з'єднання у складі близько 30 тисяч військовослужбовців національних армій», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляється, резерв передбачається мобілізувати впродовж 30 днів, якщо виникне необхідність. У їхньому розпорядженні будуть кілька сотень винищувачів і кораблів. У високих колах НАТО говорять, що «Німеччина гратиме провідну роль» у цьому новому підрозділі.

Резерв передбачено як доповнення до існуючих сил реагування НАТО (Force Response Force), в яких нині налічується близько 20 тис. військовослужбовців. Ініціатива виходить від США, пише видання.

За даними газети, міністри оборони НАТО обговорять це питання на своїй зустрічі у Брюсселі 7-8 червня. Потім лідери країн Альянсу повинні будуть прийняти політичну декларацію на своєму саміті у середині липня.

У майбутньому НАТО також хоче поліпшити «військову мобільність», щоб мати можливість швидше транспортувати важке озброєння, таке як танки, до місця розгортання. Це вимагає вдосконалення інфраструктури, а також усунення адміністративних бар'єрів і прискорення політичних рішень. Мова йде як про європейський театр військових дій, так і координацію між європейськими і трансатлантичними союзниками. Це питання також буде обговорене наступного тижня, уточнює видання.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Україні в рамках трастового фонду НАТО з кіберзахисту створюється кіберполігон Збройних сил.