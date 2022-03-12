Очікується, що в навчаннях візьмуть участь близько 30 тис. військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден з 27 країн

У понеділок, 14 березня, країни-учасники блоку НАТО розпочнуть масштабні військові навчання «Cold Response 2022» («Холодна відповідь») у Норвегії. Про це повідомляє «Еспресо» з посиланням на ВВС.

Як повідомляється, це будуть найбільші навчання за участю військ НАТО цього року, за кілька сотень кілометрів від російського кордону. Очікується, що в них візьмуть участь близько 30 тис. військовослужбовців, 200 літаків і 50 суден з 27 країн.

У Альянсі зазначили, що відповідні маневри дадуть можливість західним державам удосконалити свої бойові навички в холодному кліматі Норвегії, у тому числі в Арктиці, на землі, на морі та в небі.

Навчання пройдуть за кілька сотень кілометрів від російського кордону. Хоча вони були сплановані задовго до вторгнення Росії в Україну, тепер вони набувають додаткового значення через війну.

Очікується, що навчання завершаться 1 квітня.

Зауважимо, що Норвегія з 50-х років не передавала зброю країнам-нечленам НАТО. Однак після військового вторгнення РФ в Україну вона змінила цю сувору політику і передала Україні 2 тис. протитанкових гранатометів.

Cold Response – це серія військових навчань під керівництвом Норвегії, які організовуються раз на два роки із союзниками та країнами-партнерами НАТО. Цього року навчання також будуть удвічі більшими за минулі, які відбулися у 2020 році.