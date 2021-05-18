Національний банк Україна та міжнародні платіжні системи Visa та Mastercard підписали меморандум, який передбачає поступове зниження комісії, яку банки сплачують один одному при розрахунках клієнтів у торгових мережах, повідомляє прес-служба НБУ.

Так, за словами заступника голови Нацбанку Олексія Шабана, сторони узгодили підхід щодо поступового зниження граничного розміру ставок внутрішньодержавних міжбанківських комісій (інтерчейндж).

«Досягнутий компроміс ми вважаємо збалансованим і виваженим. Таке рішення сприятиме зниженню вартості безготівкових операцій та захисту інтересів українців — користувачів платіжних карток, а також — розвитку конкуренції та розширенню можливостей для появи на платіжному ринку нових інструментів безготівкових розрахунків», — сказав він.

Своєю чергою, Visa та Mastercard звернулися до Антимонопольного комітету України за дозволом на узгоджені дії. Після отримання такого дозволу вони розпочнуть поступове зниження граничних розмірів ставок комісії.

Зокрема комісії інтерчейндж мають становити:

з 01.07.2021 – не більше 1,20%;

з 01.07.2022 – не більше 1,00%;

з 01.07.2023 – не більше 0,90%.

Еквайринг – це плата, яку рітейл-бізнес (ресторани, роздрібні магазини тощо) віддає банкам за можливість клієнтам розраховуватись карткою.

Еквайрингова комісія - плата торговельних точок банкам за обробку платежів та обслуговування встановлених pos-терміналів. Комісія інтерчейндж, яка встановлюється платіжною системою, є однією зі складових еквайрингової комісії. Її сплачує банк, який обслуговує pos-термінал продавця на користь банка, який випустив картку.

Раніше у керівництві державного «ПриватБанку» заявляли, що банк може відключити послуги на кшталт Apple Pay і Google Pay для своїх користувачів, якщо парламент зобов'яже банки знижувати комісію за еквайринг.