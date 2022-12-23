Національна комісія з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг проведе перевірку «Закарпаттяобленерго» через скарги споживачів. Крім того, НКРЕКП перевірить обленерго ще в 11 областях, зокрема й на заході України: на Волині, Буковині, в Тернопільській та Хмельницькій областях.

Про перевірку ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у п’ятницю, 23 грудня, повідомила прес-служба Закарпатської обласної ради. Як уточнюють в облраді, за офіційними даними, до «Закарпаттяобленерго» надійшло дві скарги.

«Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, проведе позапланові перевірки на ПрАТ «Закарпаттяобленерго» та ще в 11 операторів систем розподілу, на які надійшло найбільше скарг від клієнтів. До ПрАТ «Закарпаттяобленерго» надійшло дві офіційно зареєстровані скарги», – йдеться у повідомленні прес-служби облради.

В облраді уточнюють, що звернення стосуються несправедливого розподілу графіків відключень — споживачі вказують, що обленерго відключають певні об’єкти постійно та на тривалий час, а певні об’єкти відключають на значно менш тривалий час або взагалі не відключають.

Окрім перевірок на Закарпатті, НКРЕКП перевірить ще 11 обленерго: АТ «Вінницяобленерго», ПрАТ «Волиньобленерго», ПрАТ «ДТЕК»; ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі», ПрАТ «Львівобленерго», АТ «ДТЕК Одеські електромережі», ВАТ «Тернопільобленерго», АТ «Хмельницькобленерго», ПАТ «Черкасиобленерго», АТ «Чернівціобленерго», АТ «Полтаваобленерго».