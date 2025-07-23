Олеся Матякіна кілька років переховувалась за кордоном

У середу, 23 липня, Національна поліція України повідомила про екстрадицію з Об’єднаних Арабських Еміратів організаторки шахрайської схеми з постачання дронів для ЗСУ. Жінку помістили під варту.

Після екстрадиції організаторку шахрайської схеми взяли під варту

За даними поліції, під виглядом продажу дронів для ЗСУ за нижчими, ніж на ринку, цінами затримана разом зі спільниками ошукала українців на понад 50 млн грн. Від її дій постраждали десятки волонтерів, благодійні організації, IT-компанії та тисячі громадян.

Поліцейські задокументували 99 епізодів злочинної діяльності. Було проведено десятки слідчих дій, встановлено міжнародні зв’язки учасників схеми в ОАЕ, Туреччині, Росії.

Окремо задокументовано інші епізоди злочинної діяльності групи – під час блекаутів фігуранти продавали неіснуючі старлінки, а в період паливної кризи – фальшиві талони на пальне. Усі ці факти долучено до матеріалів провадження.

Шахрайську схему з дронами для ЗСУ викрили в лютому 2024 року слідчі Головного слідчого управління та оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції України. Тоді співучасникам було повідомлено про підозру. Як писав ZAXID.NET, ідеться про Олесю Матякіну, Ірину Приступу та Назара Ткаченка. Двоє останніх перебували в Україні, а організаторка – в Туреччині.

Нагадаємо, волонтери шукали на ринку дешевші варіанти закупівлі БпЛА й знайшли варіант на 20-25% дешевший ринкових цін. Підозрювані спершу виконали кілька замовлень, однак більшість замовників дронів так і не отримали. Загалом 92 людей із різних регіонів перерахували шахраям гроші. Волонтери оплачували товар готівкою, перераховували гроші на банківські картки шахраїв, криптогаманці та рахунки підконтрольних їм компаній. Після цього, гроші виводили через фіктивне придбання автозапчастин, текстилю, які не поставлялись, та туристичних послуг, які не надавались. Загалом злочинці не поставили 600 дронів.

Зараз у межах справи накладено арешт на майно підозрюваних: шість авто, три квартири, понад 25 банківських рахунків і 16 криптогаманців. Загальна сума арештованих активів перевищує 20 млн грн.

Олесі Матякіній, Ірині Приступі та Назарові Ткаченку загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Більше про цю справу читайте в матеріалі ZAXID.NET «Фінансова піраміда на дронах».