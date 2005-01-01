Нацполіція оголосила в розшук нардепа Євгена Бакуліна

Євген Бакулін уже близько трьох років перебуває в Росії

Національна поліція оголосила в розшук депутата Верховної Ради від «Опозиційного блоку» Євгена Бакуліна. Інформацію розміщено на сайті Міністерства внутрішніх справ у переліку розшукуваних осіб.

Зазначено, що депутат ховається від прокуратури і розшукується Головним управлінням Нацполіції в Києві.

Датою початку розшуку зазначено 19 березня.

Бакуліна підозрюють в злочинах, передбачених ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення), ч. 1 ст. 255 (участь у злочинній організації), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу.

Фото скріншот з сайту поліції

Запобіжний захід щодо підозрюваного не застосовували.

Як інформував ZAXID.NET, 15 березня Рада схвалила зняття недоторканності і арешт Бакуліна. 16 лютого генпрокурор Юрій Луценко подав у Раду подання на Бакуліна в рамках розслідування афери з закупівлею «вишок Бойка» за завищеною вартістю. Згідно з матеріалами прокуратури, Бакулін отримав відкат 25 млн доларів на рахунок підконтрольної його дочці компанії Sonic Boom Finance Corp.

Генеральна прокуратура України викликала народного депутата на допит 5 квітня.

Раніше речниця генпрокурора Лариса Сарган заявляла, що Бакулін «уже близько трьох років» перебуває в Росії.

Згідно з даними на сайті парламенту, депутат востаннє проходив електронну реєстрацію у Верховній Раді 5 липня 2016 року.

В «Опозиційному блоці» подання ГПУ назвали політично мотивованим.

Євген Бакулін очолював «Нафтогаз України» у 2010–2014 роках. У березні 2014 року чиновника затримали за підозрою в розкраданні коштів в особливо великих розмірах. 25 квітня Печерський суд Києва відпустив Бакуліна під заставу в 10 млн грн, а пізніше він зумів обратися до Верховної Ради.