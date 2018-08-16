Нацполіція закупила півсотні спецавто ZAZ і Skoda на ₴20 млн

Національна поліція України придбала у свій автопарк 15 автомобілів спецпризначення на базі Skoda Superb Ambition та 52 автівки ZAZ Sens. Загальна вартість автомобілів – понад 20 млн грн, повідомляється на сайті Prozorro.

За 15 автомобілів спецпризначення на базі Skoda Superb Ambition 1.8 TSI/132 kW 6 MG 2018 року випуску відомство заплатило майже 10 млн грн, вартість кожної – 663 тис. грн. Тендер на поставку авто виграло підприємство «Єврокар». Про у четвер, 16 серпня, інформують «Наші гроші».

Зазначається, що кожен автомобіль матиме фронтальні та бокові подушки безпеки водія і переднього пасажира, клімат-контроль, пакет «Погана дорога», а із спецобладнання – сигнальний світлодіодний пристрій синього кольору на магнітній основі, встановлений на даху автомобіля.

Єдиним конкурентом «Єврокару» на торгах було ТОВ «Автоцентр Прага авто на Кільцевій» екс-нардепа Михайла Гвоздьова, яке запропонувало вищу суму – 9,96 млн грн.

За іншим лотом «Автоцентр на Кільцевій» Таріела Васадзе надасть поліції 52 автівки спецпризначення на базі ZAZ Sens TF 698K 2017 року випуску. За них відомство заплатило 10,34 млн грн. Вартість одного автомобіля - 199 тис. грн. Кожна автівка матиме систему кондиціонування, а із спеціального обладнання – кольорографічні схеми та написи на кузові авто, зокрема «Поліція» та «0213».

На торгах єдиним конкурентом ТОВ «Автоцентр на Кільцевій» було ТОВ «Крафт-авто» Сергія та Ольги Шум. Його пропозиція була вищою – 11,18 млн грн.

У кожному із тендерів брали участь по два підприємства. Угоду отримали ті, які запропонували нижчу ціну.

Зазначимо, що наразі орієнтовна ринкова вартість Skoda Superb Ambition – 727 тис. грн, а ZAZ Sens із кондиціонером 210 тис. грн.