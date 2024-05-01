За традицією, зранку у Страсний четвер християни занурювалися в будь-яку водойму.

Чистий (Великий або Страсний) Четвер – це один з найважливіших днів перед Великоднем. Традиційно він святкується за три дні до Воскресіння Христового. Цьогоріч Чистий четвер у християн східного обряду припадає на 2 травня.

За традицією, зранку у Страсний четвер християни занурювалися в будь-яку водойму. Саме тому день прозвали «чистим». Вважається, що цього дня вода має особливо цілющі властивості, допомагає очистити тіло, дух та оздоровити людину від хвороб. Що ще можна робити у Чистий четвер розповідає розповідає «Рідна Україна».

До полудня у Чистий четвер господарі мали закінчити з важкою працею: не працюють ані в полі, ані в городі. Не можна рушити землі, щоб не «присипати душу».

Після полудня господиня закладала рушники за образи, заквітчувала васильками, ласкавцями та кудрявцями, розмальовувала комин, а в деяких регіонах і стіни.

У Чистий четвер до сходу сонця матері купали малих дітей, щоб були здорові, щоб відмити й заворожити недугу та смерть.

Обід у цей день короткий, бо головне – це вечеря, яка відбувається після Страстей, пізно вночі.

У четвер починають пекти баби – жовті високоздобні паски. Також, готують всі складові на посвячення, в тому числі – сіль.

Що можна робити у Чистий четвер:

вмитися на світанку і зустріти новий день з молитвою;

сходити до церкви, сповідатися і причаститися;

навести порядок в домі, позбутися непотрібних речей;

приготувати частування для пасхального столу.

Якщо дівчина не може вийти заміж, то під час прибирання оселі треба пошепки сказати так: «Який світлий і красивий Чистий четвер, так і я буду для всіх прекрасною». Щоб позбутися сварок у сім'ї, беруть хліб, промовляючи: «Солю, солю, посипаю. Щастя в дім повертаю».