Харчова плівка – незамінна річ на кухні для зберігання продуктів та приготування страв, але багато хто стикається з тим, що вона липне, злипається та рветься, щойно ви намагаєтесь її розгорнути. «Добрі новини» розповідають, як уникнути цих незручностей за допомогою морозильної камери.

Навіщо класти харчову плівку в морозилку?

Охолоджена харчова плівка менше прилипає сама до себе, не рветься та не зминається, а також не електризується, що помітно економить час та нерви. Тож чим довше вона знаходиться в морозилці, тим набагато зручнішою стає.

Для цього способу вам потрібно просто помістити харчову плівку в морозильник. При цьому її там можна тримати постійно. А якщо ви не встигли охолодити плівку заздалегідь, її можна покласти в морозилку буквально на кілька хвилин перед використанням.