Ця деталь створена не просто так, адже вона допомагає прасувати деякі речі набагато легше

На краю підошви праски є невелике заглиблення, про призначення якого знають не всі. Ця деталь допомагає легше прасувати одяг із ґудзиками. Видання AOL розповідає, навіщо вона потрібна та як нею користуватися.

Для чого потрібне заглиблення на прасці?

Під час прасування сорочок та іншого одягу з ґудзиками часто виникають труднощі: тканина навколо застібок може залишатися зім’ятою, а прямий контакт із гарячою підошвою праски здатен пошкодити пластикові деталі.

«Заглиблення вздовж краю підошви праски допомагає обходити ґудзики, не торкаючись їх безпосередньо. Це полегшує розгладження тканини навколо ґудзиків, не притискаючи їх до гарячої поверхні праски», – розповідає Ноа Пінсонно, аналітик із питань догляду за будинком та засобів для прибирання в інституті Good Housekeeping.

Тож навіть якщо річ сильно зім’ята, завдяки цьому жолобку можна розпрасувати тканину впритул до ґудзиків, не торкаючись їх гарячою підошвою.

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