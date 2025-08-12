Іноді трапляється так, що ваша праска залишає неприємні плями на улюбленій речі. Не варто поспішати викидати цю річ – існують прості способи, які допоможуть виправити ситуацію. ITVmg розповідає, як прибрати сліди від праски на тканині.

Оцет.

Для цього способу варто змочити ватний диск або чисту тканину в білому оцті. Акуратно протріть місце з плямою, а потім прополощіть у прохолодній воді та висушіть.

Лимонний сік.

Видавіть трохи лимонного соку на слід від праски. Покладіть річ на сонце на 1-2 години, а потім виперіть її як зазвичай.

Перекис водню.

Перекис водню можна використовувати лише для світлих тканин. Намочіть пляму перекисом та залиште на 10-15 хвилин. Виперіть річ у прохолодній воді.

Сода.

Змішайте соду з водою до стану кашки, а потім нанесіть на пляму та залиште на 10 хвилин. Потім залишки варто прибрати вологою ганчіркою.