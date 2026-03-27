Хрустка скоринка і ніжне філе: незвичний інгредієнт, яким слід натерти рибу перед смаженням
Під час смаження цукор плавиться та утворює тонку глазур, яка надає рибі золотисто-коричневий колір
Щоб отримати рибу з хрусткою скоринкою та соковитою серединою, кухарі радять використовувати простий інгредієнт – цукор. Цим способом вже давно користуються професійні шеф-кухарі. УНІАН розповідає, навіщо перед смаженням натирати рибу цукром.
Як працює цей трюк?
Під час смаження цукор плавиться та утворює тонку глазур, яка надає рибі золотисто-коричневий колір і легкий карамельний присмак. Крім того, відбувається реакція Майяра – білки риби починають взаємодіяти з цукрами, у результаті чого з’являється насичений смак і апетитний аромат.
Сформована скоринка виконує ще одну важливу функцію – утримує соки всередині, завдяки чому риба не пересихає під час приготування.
Як правильно смажити рибу з цукром?
- Перед приготуванням філе потрібно обсушити, щоб прибрати зайву вологу.
- Далі змішайте 2 частини солі, 1 частину цукру і трохи чорного перцю або паприки. Нанесіть суміш тонким шаром на рибу з усіх боків. Потрібне ледь помітне покриття.
- Посмажте на добре розігрітій сковороді на середньому вогні. Уникайте занадто високої температури – вона спалить цукор, і замість золотистої скоринки ви отримаєте чорну.
