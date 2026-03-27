Під час смаження цукор плавиться та утворює тонку глазур, яка надає рибі золотисто-коричневий колір

Щоб отримати рибу з хрусткою скоринкою та соковитою серединою, кухарі радять використовувати простий інгредієнт – цукор. Цим способом вже давно користуються професійні шеф-кухарі. УНІАН розповідає, навіщо перед смаженням натирати рибу цукром.

Як працює цей трюк?

Під час смаження цукор плавиться та утворює тонку глазур, яка надає рибі золотисто-коричневий колір і легкий карамельний присмак. Крім того, відбувається реакція Майяра – білки риби починають взаємодіяти з цукрами, у результаті чого з’являється насичений смак і апетитний аромат.

Сформована скоринка виконує ще одну важливу функцію – утримує соки всередині, завдяки чому риба не пересихає під час приготування.

Як правильно смажити рибу з цукром?