Така звичка передалась нам від бабусь та мам, однак частіше за все причин не пояснювали

Після закручування банки з домашніми заготівлями часто перевертають догори дном і залишають під ковдрою. Така звичка передалась нам від бабусь та мам, однак частіше за все причин не пояснювали. УНІАН розповідає, навіщо перевертати та укутувати банки.

Навіщо перевертати банки після закатування?

Насамперед це дає змогу перевірити, наскільки герметично закрита банка. Якщо кришка пропускає повітря або з-під неї витікає рідина, це можна помітити одразу. І якщо ж місткість все ж пропускає повітря, можна повторно закрити закрутку новою кришкою.

Також цей спосіб допомагає додатково простерилізувати кришку та горлечко. Коли на них потрапляє гаряча рідина, то всі можливі бактерії знищують. Крім того, гарячий вміст сприяє тому, що кришка щільніше прилягає до горлечка. Гарячий вміст розм’якшує кришку та щільніше притискає її до горлечка, через що утворюється непроникний вакуум.

Чи всі банки потрібно перевертати?

Такий спосіб не підходить для всіх видів консервації. Якщо ви закриваєте банки гвинтовими кришками з різбленням, то це робити не варто. Гвинтові кришки мають спеціальний полімерний шар, який під час охолодження стикається і сам створює вакуум. Така закрутка точно не вибухне, але перевертання може порушити герметичність покриття.

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Навіщо накривати банки після закатування?

У багатьох рецептах радять наприкінці накрити банки теплою ковдрою і дати повністю охолонути. І це потрібно для додаткової стерилізації. Такий спосіб подовжує вплив тепла та знищує бактерії, які могли випадково потрапити всередину. І завдяки цьому страва точно не зіпсується до зими.

Ще один фактор – плавне охолодження. Скло погано переносить різкі перепади температури, і якщо дати банкам охолонути поступово, вони з меншою ймовірністю лопнуть.