Навіщо поливати хурму окропом: лайфхак за кілька хвилин
Іноді купуєш хурму – а вона тверда або терпка, і хочеться пом’якшити її швидко, не чекаючи декілька днів. Існує простий лайфхак: обдати хурму окропом або потримати кілька хвилин у гарячій воді – це допоможе зменшити терпкість та зробить плід м’якшим. УНІАН розповідає, як працює цей метод.
Як швидко пом’якшити хурму?
Щоб пом’якшити хурму, потрібно просто полити її з чайника окропом або помістити у гарячу воду і потримати там щонайменше 30 хвилин.
І хоча ці способи швидкі, вони мають суттєві мінуси: плід стане м’яким, але втратить вітамін С.
Тому, якщо у вас є більше часу, ви можете спробувати заморозити хурму. Якщо хурму заморозити, то за низької температури дубильні речовини, які й надають фрукту терпкості, зруйнуються. І коли вона відтане, то розм’якшиться та не буде в’язати.