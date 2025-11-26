Існує простий лайфхак: обдати хурму окропом або потримати кілька хвилин у гарячій воді – це допоможе зменшити терпкість та зробить плід м’якшим

Іноді купуєш хурму – а вона тверда або терпка, і хочеться пом’якшити її швидко, не чекаючи декілька днів. Існує простий лайфхак: обдати хурму окропом або потримати кілька хвилин у гарячій воді – це допоможе зменшити терпкість та зробить плід м’якшим. УНІАН розповідає, як працює цей метод.

Як швидко пом’якшити хурму?

Щоб пом’якшити хурму, потрібно просто полити її з чайника окропом або помістити у гарячу воду і потримати там щонайменше 30 хвилин.

І хоча ці способи швидкі, вони мають суттєві мінуси: плід стане м’яким, але втратить вітамін С.

Тому, якщо у вас є більше часу, ви можете спробувати заморозити хурму. Якщо хурму заморозити, то за низької температури дубильні речовини, які й надають фрукту терпкості, зруйнуються. І коли вона відтане, то розм’якшиться та не буде в’язати.