Її ще можна врятувати і зробити солодкою

Якщо хурма, яку ви придбали, виявилась терпкою – це не кінець світу. Її ще можна врятувати і зробити солодкою. ТСН розповідає, що робити, якщо купили терпку хурму.

Що робити, якщо вибрали незрілу та терпку хурму?

Якщо хурма виявилася терпкою та не дуже солодкою, її потрібно помістити на деякий час до морозилки. Тоді вона стане м’якшою та солодшою, а терпкість зникне.

Також щоб терпкість зникла, ви можете покласти хурму до пакета та потримати кілька днів за звичайної кімнатної температури. Окрім цього прискорити процес дозрівання може етилен, який активно виділяються яблука та банани. Тому якщо покласти до пакета стигле яблуко чи банан, процес прискориться.