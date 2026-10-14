Навіть звичний спосіб приготування можна вдосконалити за допомогою невеликого кулінарного трюку

Макарони здаються однією з найпростіших страв, адже для їх приготування потрібні лише вода, сіль і кілька хвилин. Однак навіть звичний спосіб можна вдосконалити за допомогою невеликого кулінарного трюку. Ukrainian Wall розповідає, як зробити макарони смачнішими.

Що зробити з макаронами перед тим, як їх варити?

Перед варінням сухі макарони можна злегка обсмажити на сковороді. Це займає лише 2–3 хвилини, але допомагає зробити їхній смак виразнішим.

Суть методу проста: висипте макарони на суху розігріту сковорідку й постійно помішуйте лопаткою, доки вони не набудуть золотистого відтінку. Не відходьте від плити, адже продукт може підгоріти за лічені секунди. Після цього додайте у сковорідку воду або перекладіть макарони в каструлю, посоліть і варіть до готовності.

Під час обсмажування поверхня макаронів підрум’янюється, завдяки чому вони набувають більш насиченого, злегка горіхового смаку.

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В італійській кухні схожий спосіб приготування відомий як pasta risottata – паста, яку готують за принципом ризотто.

Що це дає на практиці?

Смак стає глибшим. Навіть найпростіші макарони після обсмажування набувають відтінку, як у ресторані.

Змінюється текстура. Обсмажені макарони краще тримають форму, не розварюються і не злипаються. Вони залишаються пружними всередині й водночас чудово вбирають соус.