Цей метод допоможе усунути неприємний запах

Хоч це звучить дивно, та простий пакет солі може стати вашим помічником в очищенні унітаза – без застосування хімії. ТСН розповідає, навіщо засипати сіль в унітаз.

Як працює цей метод?

Цей метод допоможе усунути неприємний запах, адже сіль ефективно діє як дезінфекційний засіб, вбирає вологу, розчиняє жир та усуває той самий неприємний засіб. Щоб спосіб спрацював, краще використовувати сіль протягом тижня.

Насипте склянку кухонної солі у чашу унітаза. Залийте її теплою водою. Не використовуйте окріп, адже висока температура може пошкодити сантехніку та пластикові труби. Оптимальна температура води – 35-40°C.

Окрім очищення сантехніки, сіль здатна боротися із цвіллю, що виникає через надмірну вологість у ванній кімнаті. Для цього потрібно розкласти кілька мішечків із сіллю по кутках – вона вбиратиме вологу та запобігатиме утворенню грибка.