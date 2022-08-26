Вартість земельних паїв на Львівщині є одною з найвищих в Україні і поступається лише Київщині

За період повномасштабної війни на Львівщині продали 247 паїв загальною площею 366 га. При цьому найдорожчий земельний наділ в області продано на території Сокільницької громади біля Львова.

За даними департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА, середня вартість гектара паю на Львівщині становить близько 76 тис. грн, що за цінами поступається лише Київській області. За останні півроку найдорожчий пай площею 0,94 га продали на території Сокільницької громади. Ціна продажу склала понад 5 млн грн.

За даними ЛОВА, з моменту скасування мораторію на продаж землі (1 липня 2021 року) у Львівській області уклали правочинів майже на 3 тис. га, з яких 1118 га – це площі проданих 838 земельних паїв.

«По Україні з моменту скасування мораторію продали близько 148 тис. га паїв. При цьому частка Львівщини тут становить менше відсотка. Це свідчить про те, що в нашій області ринок землі не спішний», – розповідає директорка департаменту агропромислового розвитку ЛОВА Тетяна Гетьман.

Регіонами з найактивнішим ринком землі під час війни (за кількістю угод та площею паїв щодо яких зареєстровані правочини купівлі-продажу) є Харківщина (25,96 тис. га), Херсонщина (14,42 тис. га) та Дніпропетровщина (14,27 тис. га).