Продана ділянка біля села Волосянка є одною з найдорожчих в Україні

Біля села Волосянка Славської громади на Львівщині продали найдорожчу за останній рік земельну ділянку з цільовим призначенням для ведення особистого селянського господарства (ОСГ). Приватну ділянку, площею менше ніж пів гектара, продали за понад 12 млн грн.

За даними департаменту агропромислового розвитку Львівської ОВА, найдорожчий в області за період ринку землі (з липня минулого року) земельний наділ вдалося реалізувати на території Славської громади (колишня Волосянківська сільська рада). Вартість продажу 0,47 га склала 12,76 млн грн. Ця ділянка для ведення ОСГ увійшла в топ-10 за вартістю в Україні загалом.

У департаменті уточнили ZAXID.NET, що ділянка в урочищі «Стинища» біля села Волосянка була продана у грудні минулого року.

При цьому в ЛОВА зазначають, що аналіз охоплює лише угоди, що надійшли до системи Держгеокадастру із зазначенням вартості переходу права.

«Загалом з 1 липня 2021 року у Львівській області уклали правочинів на 3088 га, з яких 1177 га – це площі проданих 894 земельних паїв, які були під дією мораторію. За період повномасштабної війни продали 303 паїв на площу 424 га. При чому середня вартість гектара паю в області становить близько 73 тис. грн», – зазначила директорка департаменту Тетяна Гетьман.

Львівщина увійшла в трійку регіонів, де найдорожча земля. За весь період функціонування ринку землі найдорожча середня вартість проданої землі сільськогосподарського призначення була на Київщині (133,21 тис. грн/га), Львівщині (73,05 тис. грн/га) та на Івано-Франківщині (67,24 тис. грн/га).

Раніше повідомлялося, що найдорожчий пай продали на території Сокільницької громади біля Львова.