Найкращі фото тижня

ZAXID.NET пропонує читачам тижневий огляд головних новин у фотографіях. Перші випробування українського ракетного комплексу комплексу «Вільха», завершення року Японії в Україні, заморожені букети квітів на фестивалі «Льодовиковий період», відкриття виставки присвяченої Аміні Окуєвій, перекриття дороги працівниками «Запоріжжяобленерго» через невиплату зарплатні, обрання запобіжного заходу для агента російських спецслужб, унікальна виставка зброї в Золочівському замку та багато іншого у нашій фотодобірці.