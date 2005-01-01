Найкращі фото тижня

Головні події тижня у Львові та Україні

ФотоПавло Паламарчук, 24 грудня7400

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ZAXID.NET пропонує читачам тижневий огляд головних новин у фотографіях. Перші випробування українського ракетного комплексу комплексу «Вільха», завершення року Японії в Україні, заморожені букети квітів на фестивалі «Льодовиковий період», відкриття виставки присвяченої Аміні Окуєвій, перекриття дороги працівниками «Запоріжжяобленерго» через невиплату зарплатні, обрання запобіжного заходу для агента російських спецслужб, унікальна виставка зброї в Золочівському замку та багато іншого у нашій фотодобірці.

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