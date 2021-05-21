Громадський простір архітектурного бюро Obraestudio мав на меті оживити бізнес-центр столиці Колумбії

Продовжуємо знайомство з найкращими громадськими просторами світу за версією архітектурного порталу ArchDaily. Раніше ми розповідали вже про міські меблі та зупинки громадського транспорту, а також оглядові майданчики та мости. На черзі – 15 найцікавіших площ, спортивних і дитячих майданчиків.

Площі

Usaquén Urban Wetland / CESB / Obraestudio, Колумбія

Проект бюро Obraestudio переміг в національному архітектурному конкурсі на дизайн зовнішньої платформи бізнес-центру у столиці Колумбії Боготі. Громадський простір площею 8,5 тис. кв. м нагадує водно-болотяні угіддя савани Богота і сусідні скелясті райони. Природна екосистема – напівводна, напівназемна – відтворена геометрією, кольорами та фактурами загального дизайну та різко контрастує з будівлями довкола.

Tapis Rouge public space / Emergent Vernacular Architecture (EVA Studio), Гаїті

Громадський простір збудували в межах програми Американського Червоного Хреста, яка має на меті створення багатофункціональних просторів, що сприяють соціальній згуртованості. Його звели в районі столиці Гаїті Порт-о-Пренс, який дуже постраждав від землетрусу у 2010 році, що забрав життя, як мінімум, 250 тисяч людей.

Раніше на цьому місці було наметове містечко для переселенців. У будинках цього мікрорайону бракує базових послуг, зокрема електрики та водопостачання, а формальної інфраструктури довкола дуже мало, бо будинки розміщені дуже тісно. Тож метою проекту було створити більш безпечне та чисте середовище, яке допоможе зменшити рівень злочинності, насильства та антигромадської поведінки в цьому районі.

New Permanent Garden / Gabriel Orozco, Велика Британія

Незвичний сад у Лондоні спроектований для житлового масиву Sceaux Gardens, де впродовж багатьох років проводять мистецькі програми. Для всіх охочих він відкритий у вихідні, а у будні використовується запрошеними групами.

Courtyard of Averbode Abbey / OMGEVING, Бельгія

Оновлений внутрішній дворик абатства Авербоде відкрили влітку 2012 року для всіх охочих насолодитися його багатовіковою архітектурою та бароковою церквою, які відображаються у великому водному дзеркалі в центрі площі. Товщина плівки води – лише кілька сантиметрів, поруч розташовуються лавки, на яких можна відпочити в рідкісні для Бельгії спекотні дні.

DT Plateau / 4of7 + Institute of Transportation CIP, Сербія

Простір спроектували для розміщення пам’ятника важливого учасника сербського соціалістичного руху Димитріє Туцовича у Белграді. Його розробили як прибудову до тротуару, де можна проводити квіткові, букіністичні ярмарки та розміщувати стенди з вуличною їжею.

Дитячі майданчики

Rotebro Sports Hall / White Arkitekter, Швеція

Архітектори спроектували повномасштабну спортивну залу розміром 20х40 м для шкіл і спортклубів у шведському містечку Ротебро. Дизайн гарантує, що додаткові зали можна буде легко встановити в інших локаціях, де школи потребують місця для заняттям спортом. Майданчик спроектовано в районі міста, що зараз розбудовується, де до великих будівель приєднують нові. Його дизайн відповідає масштабу розташування і пристосований до наявного планування.

Five Fields Play Structure / Matter Design + FR|SCH, США

Ігрова споруда розташована на похилому ландшафті в мікрорайоні із загальним подвір’ям, який спроектували в середині минулого століття задля розвитку громади. У наступні роки власники будинків змінювалися, але турбота спільноти про спільну територію лишалася. Тому громада попросила спроектувати безпечний та захопливий дитячий простір, аби дух спільноти жив далі.

Park ‘n’ Play / JAJA Architects, Данія

Ігровий простір створили на даху багаторівневого наземного паркінгу із зеленим фасадом у Копенгагені. Замість того, щоб приховувати структуру паркінгу, архітектори зробили її більш привабливою для людей: сітка з ящиками рослин тягнеться догори та завершується фантастичним майданчиком на даху із неймовірним краєвидом.

City in Sky / Mu Wei + Sam Cho + Yu Hui, Китай

Експериментальний проект створили в межах кількамісячного семінару, щоб дослідити межі архітектури. Архітектори не вважають конструкцію будівлею – це місто, яке належить дітям, адже його дизайном займалися 39 малюків.

Elysium Playground / Cox Rayner Architects, Австралія

Проект складається з ігрової конструкції та невеликих будиночків-укриттів, спроектованих австралійськими архітекторами. Простір був одним із двох проектів, обраних для представлення виставки сучасної архітектури Квінсленда у місцевій галереї сучасного мистецтва у 2008 році. Це не просто дитячий майданчик – це місце відпочинку для всієї громади.

Pigalle Duperré / Ill-Studio, Франція

Майданчик має на меті дослідити взаємозв’язок між спортом, мистецтвом та культурою і його появу як соціокультурний показник певного періоду. Архітектори мали на меті встановити візуальні паралелі між минулим, сьогоденням та майбутнім модернізму від початку ХХ століття й епохи авангарду до сучасної естетики.

Play Landscape be-MINE / Carve + OMGEVING, Бельгія

Рекреаційний проект має на меті вдихнути нове життя у видобуток вугілля у Беринґені, найбільшому промисловому об’єкті Фландрії. 60-метрову гірську руїну та промислові будівлі колишнього шахтарського містечка переробили в культурну точку, де його історію можна пережити в ігровій формі.

Aarhus Harbor Bath / BIG, Данія

Купальня в Орхуській гавані в Копенгагені та пляжна купальня, розташована неподалік, пропонують нові способи насолодитися водою у будь-яку пору року. Купальня гавані зиґзаґами виходить на острів і тягнеться аж до басейну гавані та назад. Плавці можуть насолодитися басейном для дайвінгу, дитячим басейном, 50-метровим басейном та двома купальнями.

Israels Plads Square / Cobe + Sweco Architects, Данія

Колись на цій площі (нині – площа Ізраїлю) закінчувалося місто кільцем захисних укріплень. Із розширенням міста ця територія стала яскравою ринковою площею, а в 1950-х перетворили на автостоянку. Нова площа піднесена над вуличним рівнем і ніби зависає над безліччю автомобілів, які тепер розташовуються у підземній автостоянці. Вона є своєрідним переходом між містом та сусіднім парком, який продовжується у ландшафтному дизайні площі у вигляді органічного малюнку дерев.