Найкращі та найгірші школи Чернівців 2026 року
Рейтинг шкіл за результатами національного мультипредметного тесту
За результатами національного мультипредметного тесту оприлюднили рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців у 2026 році. Перше місце вже чотири роки поспіль посідає Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради. Цей же заклад також увійшов у 200 найкращих шкіл України, зайнявши там 53 місце.
Рейтинг шкіл уклав сайт «Освіта.ua» на основі результатів НМТ 2026 року, взятими з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. За результатами національного мультипредметного тесту перше місце посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який також очолив рейтинг у 2023, 2024 та 2025 роках. На другому місці цього року – Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж», а на третьому – Чернівецький ліцей №7 Чернівецької міськради. Із рейтингом шкіл Чернівців 2025 року можна ознайомитись тут.
Пояснення назв колонок у таблиці:
- Місце – місце в поточному рейтингу 2026 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
Рейтинг шкіл м.Чернівці:
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів
|1
|53
|139.8
|163.6
|56/224
|100
|Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж»
|2
|238
|132.3
|154.8
|52/208
|100
|Чернівецький ліцей № 7
|3
|250
|132
|154.1
|83/332
|99
|Чернівецький ліцей № 9
|4
|265
|131.6
|153.8
|70/280
|99
|Чернівецький ліцей № 5 «Оріяна»
|5
|352
|130.3
|152.4
|59/236
|99
|Чернівецький багатопрофільний ліцей № 4
|6
|392
|129.7
|151.7
|64/256
|100
|Приватний заклад «Чернівецький ліцей “Соломон”»
|7
|464
|128.8
|151.4
|10/40
|100
|Чернівецька гімназія № 13
|8
|468
|128.8
|151.4
|5/20
|100
|Чернівецький ліцей № 16 ім. Ю.Федьковича
|9
|511
|128.3
|150.2
|51/204
|100
|Чернівецький ліцей № 3 медичного профілю
|10
|579
|127.6
|149.1
|73/288
|100
|Чернівецький ліцей № 8 ім. Тараса Григоровича Шевченка
|11
|609
|127.3
|148.9
|62/248
|99
|ВСП «Фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича»
|12
|1182
|123.4
|141.5
|278/1104
|98
|Чернівецький ліцей № 13
|13
|1204
|123.3
|144
|77/300
|98
|Чернівецький ліцей № 22 ім. Антона Кохановського
|14
|1304
|122.8
|143.7
|53/212
|99
|Вище професійне художнє училище №5 м. Чернівці
|15
|1337
|122.6
|144.1
|8/24
|100
|Чернівецький філософсько-правовий ліцей № 2
|16
|1478
|121.9
|143
|30/120
|100
|ТОВ «Чернівецький приватний ліцей “Юнік”»
|17
|1487
|121.9
|143.3
|4/16
|94
|Чернівецький ліцей № 12 «Ювілейний»
|18
|1645
|121.2
|141.7
|61/244
|97
|Чернівецький ліцей №10
|19
|1683
|121
|141.5
|61/244
|97
|Чернівецький ліцей № 15 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» з вивченням єврейського етнокультурного компонента
|20
|1954
|119.8
|140.7
|17/68
|99
|Чернівецький ліцей № 17 «Успіх»
|21
|2247
|118.7
|139.1
|45/176
|97
|Чернівецький політехнічний фаховий коледж
|22
|2284
|118.6
|137.9
|129/488
|99
|Комунальний заклад «Буковинський ліцей успішної молоді»
|23
|2571
|117.6
|137.4
|71/276
|98
|Чернівецький ліцей № 19 ім. О.Кобилянської
|24
|2750
|117
|136.8
|61/244
|98
|Чернівецький ліцей № 18
|25
|2781
|116.8
|136.7
|62/236
|98
|Чернівецький ліцей № 20
|26
|3050
|116
|135.5
|69/276
|97
|Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки
|27
|3206
|115.5
|135.8
|4/16
|100
|Чернівецький ліцей №14
|28
|3336
|115
|134.7
|51/192
|97
|Чернівецький медичний фаховий коледж
|29
|3513
|114.5
|132.9
|145/568
|95
|Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну
|30
|3607
|114.2
|133.7
|56/200
|97
|Чернівецький педагогічний фаховий коледж ім. Осипа Маковея
|31
|4185
|112.4
|130.8
|120/466
|95
|Чернівецький індустріальний фаховий коледж
|32
|4294
|112.1
|130.5
|107/420
|96
|Буковинський державний медичний університет
|33
|4420
|111.7
|130.8
|46/180
|96
|Чернівецька філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж «МОНАДА»
|34
|4711
|110.8
|130
|25/100
|97
|Комунальний заклад «Чернівецький обласний фаховий коледж мистецтв ім. С. Воробкевича»
|35
|4766
|110.6
|129.4
|64/256
|94
|Чернівецький фаховий коледж Київського університету інтелектуальної власності та права
|36
|4820
|110.5
|129
|85/332
|94
|Фаховий коледж Приватного вищого навчального закладу «Буковинський університет»
|37
|4876
|110.2
|129.2
|44/172
|95
|Чернівецький ліцей № 21
|38
|4913
|110.1
|129.2
|36/138
|95
|Чернівецький ліцей № 6 ім. Олександра Доброго
|39
|4935
|110.1
|129.2
|27/104
|93
|ВСП «Чернівецький фаховий коледж Львівського національного університету природокористування»
|40
|5429
|108.4
|127.1
|31/124
|95
|Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права
|41
|5576
|107.7
|125.9
|86/292
|93
|Чернівецький транспортний фаховий коледж
|42
|5846
|106.7
|125.3
|19/76
|93
|Чернівецький фаховий коледж бізнесу та харчових технологій
|43
|6108
|105.6
|124.1
|16/60
|93
|Вище професійне училище № 3 м. Чернівці
|44
|6700
|102.2
|120.2
|4/16
|94
|Чернівецький військово-спортивний ліцей
|45
|6862
|100.9
|118
|68/260
|90
|Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей автомобільного сервісу»
|46
|6904
|100.5
|118.1
|22/72
|93
|Державний професійно-технічний навчальний заклад «Чернівецький професійний ліцей сфери послуг»
|47
|7019
|99.4
|116.7
|21/76
|92
|Чернівецьке вище комерційне училище Державного торговельно – економічного університету
|48
|7032
|99.2
|116.7
|5/20
|90
|Професійно-технічне училище №8
|49
|7288
|95.7
|112.5
|10/28
|89