Четвертий рік поспіль перше місце у Чернівецького ліцею №1 математичного та економічного профілів

За результатами національного мультипредметного тесту оприлюднили рейтинг загальноосвітніх шкіл Чернівців у 2026 році. Перше місце вже чотири роки поспіль посідає Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів Чернівецької міської ради. Цей же заклад також увійшов у 200 найкращих шкіл України, зайнявши там 53 місце.

Рейтинг шкіл уклав сайт «Освіта.ua» на основі результатів НМТ 2026 року, взятими з офіційної статистики Українського центру оцінювання якості освіти. За результатами національного мультипредметного тесту перше місце посів Чернівецький ліцей №1 математичного та економічного профілів, який також очолив рейтинг у 2023, 2024 та 2025 роках. На другому місці цього року – Чернівецький багатопрофільний ліцей №11 «Престиж»​​​​​​, а на третьому – Чернівецький ліцей №7 Чернівецької міськради. Із рейтингом шкіл Чернівців 2025 року можна ознайомитись тут.

Пояснення назв колонок у таблиці:

Місце – місце в поточному рейтингу 2026 року.

– місце в поточному рейтингу 2026 року. ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

– місце закладу у всеукраїнському рейтингу. Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

– рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою. Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

– середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0». Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

– кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав». Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».

Рейтинг шкіл м.Чернівці: