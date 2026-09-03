Перше місце у рейтингу шкіл міста посів Приватний ліцей «Гірчичне зерно»

За результатами Національного мультипредметного тестування сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Ужгорода 2026 року. У ньому представлені 29 закладів середньої освіти обласного центру Закарпаття.

Перше місце у рейтингу кращих шкіл міста посів Приватний ліцей «Гірчичне зерно», який у 2025 році був на четвертому місці. У рейтингу 200 найкращих шкіл України за підсумками НМТ ліцей зайняв 90 місце.

На другому місці – Ужгородський ліцей імені Тараса Шевченка, який у 2025 році був першим. До рейтингу 200 найкращих шкіл України він не потрапив. Третім в обласному центрі Закарпаття є Ужгородський ліцей імені Августина Волошина (2 місце – у 2025 році), четвертим – Ужгородський ліцей «Лідер» (6 місце – у 2025 році), п’ятим – Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея (3 місце – у 2025 році).

Рейтинг шкіл Ужгорода

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Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.

ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.

Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.

Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».

Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».

Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».

Назва навчального закладу Місце TOP Рейт. бал Бал ЗНО Учнів / тестів Склав (%) ТОВ "Приватний ліцей "Гірчичне зерно" 1 90 136.9 160.9 11/44 100 Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл. 2 228 132.6 154.6 91/364 99 Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради Закарпатської обл. 3 281 131.2 152.5 130/512 99 Ужгородський ліцей "Лідер" Ужгородської міськради Закарпатської обл. 4 293 131.1 153.4 58/228 100 Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея Ужгородської міськради Закарпатської обл. 5 319 130.7 152.4 99/392 100 Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради 6 386 129.8 150.8 136/540 99 ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Мейн поінт акедемі" 7 519 128.2 150.7 9/36 100 Ужгородський ліцей № 3 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 8 860 125.2 146.5 63/252 98 Ужгородський ліцей «Інтелект» Ужгородської міськради Закарпатської обл. 9 1042 124.1 145.7 26/104 99 Ужгородський ліцей № 4 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 10 1043 124.1 145.7 24/96 97 Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 11 1186 123.4 144.3 66/256 99 Ужгородський ліцей №8 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 12 1644 121.2 141.5 81/324 98 Ужгородський ліцей імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міськради Закарпатської обл. 13 2671 117.2 136.8 89/348 97 Ужгородський мистецький ліцей "Перспектива" Ужгородської міськради Закарпатської обл. 14 2695 117.2 137.1 57/228 96 Ужгородський ліцей № 9 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 15 2845 116.6 136.8 37/140 99 Ужгородський ліцей імені Дойко Габора Ужгородської міськради Закарпатської обл. 16 3273 115.3 135.2 28/112 97 Ужгородський ліцей №7 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 17 3353 115 134.9 30/116 97 Ужгородський ліцей № 12 Ужгородської міськради Закарпатської обл. 18 3390 114.9 134.3 68/264 97 Ужгородський ліцей "Імідж" Ужгородської міськради Закарпатської обл. 19 3441 114.7 134 79/304 97 Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв 20 3620 114.2 133.7 55/208 97 "Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет" 21 3898 113.3 130.8 208/824 95 Комунальний заклад «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є Задора» Закарпатської обласної ради 22 4143 112.6 132 42/160 96 Ужгородська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА" 23 4857 110.3 129.4 27/108 94 ВСП "Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету" 24 5009 109.9 127.9 118/440 95 НВК "Гармонія" Ужгородської міськради Закарпатської обл. 25 5216 109.1 128.2 17/64 94 Ужгородська філія вищого приватного навчального закладу "Львівський медичний фаховий коледж "Медик" 26 5362 108.6 127.4 37/144 94 Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури i мистецтв» Закарпатської обласної ради 27 5869 106.6 124.9 50/188 94 Державний навчальний заклад "Ужгородський центр професійно-технічної освіти" 28 7300 95.5 112.3 9/32 88 Ужгородський гуманітарно-економічний коледж Карпатського університету імені Августина Волошина 29 7351 94.4 111 4/16 88

Найгіршими результати мультипредметного тесту були в Академії культури i мистецтв Закарпатської обласної ради, Ужгородському центрі професійно-технічної освіти та Ужгородському гуманітарно-економічному коледжі Карпатського університету імені Августина Волошина

У рейтингу шкіл Закарпатської області третій рік поспіль перше місце зайняв Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули (70 місце у топ-200 шкіл України). Другим є Мукачівський ліцей (139 місце у топ-200 шкіл України), третім – Ліцей імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради (367-й в Україні).

Найгірші результати НМТ виявились у випускників Березівського ліцею Горінчівської сільської ради, Вонігівського ліцею Буштинської селищної ради та Берегівського ліцею імені Ілони Зріні.