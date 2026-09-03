Найкращі та найгірші школи Ужгорода 2026 року
Рейтинг ліцеїв за результатами НМТ
За результатами Національного мультипредметного тестування сайт «Освіта.ua» сформував щорічний рейтинг загальноосвітніх шкіл Ужгорода 2026 року. У ньому представлені 29 закладів середньої освіти обласного центру Закарпаття.
Перше місце у рейтингу кращих шкіл міста посів Приватний ліцей «Гірчичне зерно», який у 2025 році був на четвертому місці. У рейтингу 200 найкращих шкіл України за підсумками НМТ ліцей зайняв 90 місце.
На другому місці – Ужгородський ліцей імені Тараса Шевченка, який у 2025 році був першим. До рейтингу 200 найкращих шкіл України він не потрапив. Третім в обласному центрі Закарпаття є Ужгородський ліцей імені Августина Волошина (2 місце – у 2025 році), четвертим – Ужгородський ліцей «Лідер» (6 місце – у 2025 році), п’ятим – Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея (3 місце – у 2025 році).
Рейтинг шкіл Ужгорода
Пояснення назв колонок у таблиці:Не пропустіть найважливіше Додайте ZAXID.NET у вибрані в Google
- Місце – місце в поточному рейтингу 2024 року.
- ТОР – місце закладу у всеукраїнському рейтингу.
- Рейт. бал – рейтинговий бал школи, розрахований за наведеною формулою.
- Бал НМТ – середній бал всіх тестів НМТ включно з тестами «не склав», яким надано значення «0».
- Учнів/тестів – кількість випускників, які складали НМТ, і загальна кількість тестів, що їх складали випускники, включаючи тести з результатом «не склав».
- Склав (%) – відсоток тестів, у яких було подолано поріг «склав/не склав».
|Назва навчального закладу
|Місце
|TOP
|Рейт. бал
|Бал ЗНО
|Учнів / тестів
|Склав (%)
|ТОВ "Приватний ліцей "Гірчичне зерно"
|1
|90
|136.9
|160.9
|11/44
|100
|Ужгородський ліцей ім. Т.Г. Шевченка Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|2
|228
|132.6
|154.6
|91/364
|99
|Ужгородський ліцей імені Августина Волошина Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|3
|281
|131.2
|152.5
|130/512
|99
|Ужгородський ліцей "Лідер" Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|4
|293
|131.1
|153.4
|58/228
|100
|Ужгородський ліцей № 5 імені Івана Чендея Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|5
|319
|130.7
|152.4
|99/392
|100
|Ужгородський науковий ліцей Закарпатської обласної ради
|6
|386
|129.8
|150.8
|136/540
|99
|ТОВ "Приватний заклад ЗСО "Мейн поінт акедемі"
|7
|519
|128.2
|150.7
|9/36
|100
|Ужгородський ліцей № 3 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|8
|860
|125.2
|146.5
|63/252
|98
|Ужгородський ліцей «Інтелект» Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|9
|1042
|124.1
|145.7
|26/104
|99
|Ужгородський ліцей № 4 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|10
|1043
|124.1
|145.7
|24/96
|97
|Ужгородський ліцей №15 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|11
|1186
|123.4
|144.3
|66/256
|99
|Ужгородський ліцей №8 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|12
|1644
|121.2
|141.5
|81/324
|98
|Ужгородський ліцей імені В.С. Ґренджі-Донського Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|13
|2671
|117.2
|136.8
|89/348
|97
|Ужгородський мистецький ліцей "Перспектива" Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|14
|2695
|117.2
|137.1
|57/228
|96
|Ужгородський ліцей № 9 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|15
|2845
|116.6
|136.8
|37/140
|99
|Ужгородський ліцей імені Дойко Габора Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|16
|3273
|115.3
|135.2
|28/112
|97
|Ужгородський ліцей №7 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|17
|3353
|115
|134.9
|30/116
|97
|Ужгородський ліцей № 12 Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|18
|3390
|114.9
|134.3
|68/264
|97
|Ужгородський ліцей "Імідж" Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|19
|3441
|114.7
|134
|79/304
|97
|Фаховий коледж мистецтв ім. А. Ерделі Закарпатської академії мистецтв
|20
|3620
|114.2
|133.7
|55/208
|97
|"Природничо-гуманітарний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу "Ужгородський національний університет"
|21
|3898
|113.3
|130.8
|208/824
|95
|Комунальний заклад «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д.Є Задора» Закарпатської обласної ради
|22
|4143
|112.6
|132
|42/160
|96
|Ужгородська філія Вищого приватного навчального закладу Львівський медичний фаховий коледж "МОНАДА"
|23
|4857
|110.3
|129.4
|27/108
|94
|ВСП "Ужгородський торговельно-економічний фаховий коледж Державного торговельно-економічного університету"
|24
|5009
|109.9
|127.9
|118/440
|95
|НВК "Гармонія" Ужгородської міськради Закарпатської обл.
|25
|5216
|109.1
|128.2
|17/64
|94
|Ужгородська філія вищого приватного навчального закладу "Львівський медичний фаховий коледж "Медик"
|26
|5362
|108.6
|127.4
|37/144
|94
|Комунальний заклад вищої освіти «Академія культури i мистецтв» Закарпатської обласної ради
|27
|5869
|106.6
|124.9
|50/188
|94
|Державний навчальний заклад "Ужгородський центр професійно-технічної освіти"
|28
|7300
|95.5
|112.3
|9/32
|88
|Ужгородський гуманітарно-економічний коледж Карпатського університету імені Августина Волошина
|29
|7351
|94.4
|111
|4/16
|88
Найгіршими результати мультипредметного тесту були в Академії культури i мистецтв Закарпатської обласної ради, Ужгородському центрі професійно-технічної освіти та Ужгородському гуманітарно-економічному коледжі Карпатського університету імені Августина Волошина
У рейтингу шкіл Закарпатської області третій рік поспіль перше місце зайняв Хустський багатопрофільний ліцей №1 імені Івана Магули (70 місце у топ-200 шкіл України). Другим є Мукачівський ліцей (139 місце у топ-200 шкіл України), третім – Ліцей імені Тараса Шевченка з поглибленим вивченням англійської мови Берегівської міськради (367-й в Україні).
Найгірші результати НМТ виявились у випускників Березівського ліцею Горінчівської сільської ради, Вонігівського ліцею Буштинської селищної ради та Берегівського ліцею імені Ілони Зріні.