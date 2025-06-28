Ковбойські капелюхи, піщані прерії та револьвери на поясі – Дикий Захід став не просто частиною американської історії, а справжнім кінематографічним міфом. Саме тут добро й зло зіштовхуються в дуелях на заході сонця, а закон часто має лише одне ім’я – ім’я шерифа.

ZAXID.NET пропонує добірку фільмів, які найкраще передають дух тієї епохи: зухвалі грабіжники, мовчазні герої, напружені саундтреки та неймовірні пейзажі.

«Горезвісне ранчо» (1952)

Вестерн, заснований на оповіданні Сільвії Річардс «Приціл Вітмена». Фермер Верн Хаскелл прагне помститися за смерть своєї нареченої, яку вбивають під час пограбування. Помста призводить його на ранчо Чака-лака, створене Алтарем Кіном для переховування злочинців. Там він знаходить більше, ніж очікував.

«Як боязкий Роберт Форд убив Джессі Джеймса» (2007)

Історія заснована на однойменному романі письменника Рона Гансена та розповідає про кримінальне життя Роберта Форда – члена банди Джессі Джеймса, легендарного американського злочинця. Тривалий час Роберт вважав себе справжнім шанувальником таланту знаменитого гангстера, але ставши членом угруповання він переконався у садизмі та жорстокості, які стали невід'ємною частиною життя Джессі. Зрозумівши, що справжнє обличчя Джеймса не відповідає його газетному образу, Форд наважується на відчайдушний крок, що призведе до трагічних наслідків.

«Червона річка» (1948)

Події фільму розгортаються у 1851 році. Томас Дансон приїжджає в Техас, щоб заснувати ранчо. Його супроводжують старий друг Грут і прийомний син Метт. Через 15 років ранчо Дансона – найбільше в Техасі. Він вирішує гнати величезне стадо на північ для продажу. Попереду довга і важка дорога. Через жорстокі вчинки Дансона у дорозі спалахує бунт.

«Рівно опівдні» (1952)

У Хедлівілі радісна подія – весілля шерифа Вілла Кейна та його нареченої Емі. Після церемонії правоохоронець залишить свою посаду. Він дізнається, що до міста їде затятий злочинець Френк Міллер. Колись його заарештував Кейн, і тепер настав час помсти. Усі, включаючи Емі, наполягають на негайному від'їзді, і Вілл спершу погоджується, але вірність обов'язку та гордість беруть своє. Тоді містяни відмовляються підтримати Кейна.

«Непрощений» (1992)

1880 рік, група повій у містечку Біг Віскі, штат Вайомінг, на чолі з Еліс пропонує 1000 доларів винагороди тому, хто вб’є двох ковбоїв, які понівечили обличчя однієї з них – Деліли Фіцджеральд. Це порушує закон, бо місцевий шериф «Маленький Білл» Даггет уже оголосив свій вирок – злочинці повинні віддати сім коней власникові бару. Але повії з цим не погоджуються. Вбити двох ковбоїв вирішує колись безжалісний вбивця і розбійник Вільям Манні.

«Маккейб і місіс Міллер» (1971)

У містечко в штаті Вашингтон прибуває азартний гравець Джон Маккейб. Він швидко опиняється у центрі уваги через чутки про його бандитське минуле. Маккейб відкриває імпровізований бордель з трьох повій. Після цього в місто приїжджає Констанс Міллер, який стає бізнес-партнером Маккейба, однак їхній бізнес хочуть захопити власники видобувної компанії.

«Буч Кессіді і Санденс Кід» (1969)

Наприкінці 1890-х років у штаті Вайомінг грабує поїзди банда «Дірка в стіні». Її ватажок – Буч Кессіді. Його найближчий соратник Санденс Кід – ідеальний виконавець і влучний стрілець. За грабіжниками організовують погоню, якою керує досвідчений шериф Джо Лефорс та відомий індіанський слідопит Лорд Балтимор. Відірвавшись від переслідувачів, приятелі ховаються в будинку Санденсової вчительки Ети Плейс, а тоді Буч вирішує пошукати щастя в Болівії.

«Шукачі» (1956)

У 1868 році колишній офіцер конфедерації Ітан Едвардс повертається з громадянської війни в Техасі до ранчо свого брата Аарона, який живе з дружиною, дочками, сином та усиновленим сином. Ітан сподівається тут знайти свій дім та бути поруч із жінкою, в яку він таємно закоханий. Однак будинок спалюють грабіжники, а двох доньок – викрадають індіанці. Упродовж п’яти років він буде шукати дітей та мститися кривдникам.

«Дика банда» (1969)

У фільмі розповідається про банду на кордоні Мексики та США, яка намагається пристосуватися до мінливого світу 1913 року. Банда Пайка Бішопа нападає на залізничний офіс у техаському місті Сан-Рафаель, але потрапляє в пастку, незграбно підготовану мисливцями за головами, на чолі яких стоїть Дік Торнтон, колишній спільник Пайка. Вцілілі злочинці тікають до Мексики, де на їх подальшу долю впливатиме революція.

«Одного разу на Дикому Заході» (1968)

Будівництво залізниці на Дикому Заході несе не тільки прогрес, але і владу великих грошей. Залізничний магнат, який страждає на туберкульоз кісток, заради досягнення мети не зупиняється ні перед чим, навіть перед вбивством молодої вдови, адже йому потрібно через її ферму прокласти колію. Але на Дикому Заході не все продається і не все купується. На захист вдови стають справжні герої.