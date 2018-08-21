Найкращі військові розвідники змагаються на Яворівському полігоні

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Тихі і небезпечні. Впродовж 4 днів у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки на Яворівщині змагаються найкращі військові розвідники України. Нагорода — не лише престиж підрозділу та особисте визнання, але й чималий грошовий приз.

Нещодавно більшість із них прокрадались упритул до ворога у справжніх бойових умовах. Сьогодні бійці форсують водойму, аби визначити найкращих та найсміливіших розвідників. Кожен підрозділ має свій стиль.

«Що найважче під час цього? Дуже багато завдань та велика інтенсивність. За переправою знаходиться територія ворога і далі ми будемо просуватися згідно отриманих завдань, які поставить командир підрозділу», – розповів на ходу розвідник батальйону сухопутних військ Юрій.

Змагаються п'ять найкращих взводів десанту, морської піхоти, сухопутних військ Одеської військової академії та Нацгвардії. Зброя та майже 40 кг у кожному із мішків – це спорядження, боєприпаси та провізія. Усе це треба швидко та якомога непомітніше переправити через водну перешкоду, щоби зайняти плацдарм на ворожій території.

«Ми в складі головного дозору групи переправлялись першими з метою забезпечити охорону під час подолання водної перешкоди головної групи», – пояснив курсант-розвідник Одеської військової академії «Зьома».

Ледь не більша частина лінії фронту на сході проходить саме по річці Сіверський Донець. Відтак змагання моделюють справжні бойові умови.

«Враховуючи те, що поділ між ворожими сторонами є по річці, зрозуміло, що долати військові перешкоди розвідники зобов’язані. Тому один із етапів фіналу у Міжнародному центрі миротворчості та безпеки теж має подолання водних перешкод», – розповів керівник Західного регіонального медіацентру Олександр Поронюк.

Розвідники не розслабляються упродовж 4 днів та проходять 10 етапів. Окрім бойових водних процедур це змагання з пошуку об'єктів, влаштування засідок, раптовий напад, коригування артилерії та вихід із бою. Переможців очікують нагороди.

«Призовий фонд на цих змаганнях, відповідно до наказу міністра оборони України, складає 207 тис. грн, які розподілять між командами, які займуть перше, друге, та третє місце та військовослужбовцями в номінаціях кращий командир розвідвзводу, кращий командир відділення, кращий розвідник та кращий розвідник радіотелефоніст», – пояснив головуючий на змаганнях Андрій Мельник.

Розвідники ледь устигли обсохнути, як на черзі нове завдання. У повітрі кружляє дрон, а це означає, що час в укриття. Шлях всіяний ворожими розтяжками. Тут кожна помилка вартує втрачених балів, а на війні — життя.

«Це була розтяжка на ефці звичайній, але те, що її встановили дуже гарно, зробили під піском. Перевіряв на один тип мін, а виявилась інша – перехитрили мене», – пояснив курсант-розвідник Одеської військової академії «Ноль».

Українські розвідники змагатимуться до 23 серпня. Саме у День державного прапора оголосять переможців.