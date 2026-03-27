Сидерати давно використовують для покращення структури ґрунту, але серед популярних варіантів є один, який помітно вирізняється. Йдеться про олійну редьку, невибагливу рослину, яка здатна значно покращити стан землі вже за один сезон. Детальніше про її дію пишуть News.Info.

Чому саме олійна редька

Головна перевага цієї культури – потужна коренева система. Коріння проникає глибоко в ґрунт, інколи до півтора метра, і не просто росте вниз, а розпушує щільні шари.

Після перегнивання в землі залишаються природні канали, через які краще проходять вода і повітря. Саме завдяки цьому ґрунт стає легшим і більш придатним для вирощування рослин.

Чим вона краща за інші сидерати

Популярні сидерати, такі як гірчиця чи фацелія, теж приносять користь, але їхнє коріння працює переважно у верхньому шарі ґрунту.

Олійна редька діє глибше, тому особливо ефективна на важких і глинистих ділянках, де земля ущільнена і погано пропускає воду.

Як правильно висівати

Вирощування цієї культури не потребує складних дій. Насіння рівномірно розсипають по поверхні ділянки і злегка загортають у ґрунт.

На невелику площу достатньо помірної кількості насіння. Рослина швидко сходить і вже за кілька тижнів формує густу зелену масу.

Коли скошувати

Найкращий час для скошування – до початку цвітіння. Після цього зелену масу можна:

закласти у ґрунт;

залишити на поверхні як мульчу.

Обидва варіанти добре впливають на структуру землі.

Який результат очікувати

Після використання олійної редьки ґрунт стає пухкішим, краще утримує вологу і пропускає повітря. Навесні така ділянка легше обробляється і потребує менше зусиль.