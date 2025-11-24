Радикальне оздоровлення ґрунту: які сидерати можна сіяти навіть взимку
Не обов’язково чекати весни, щоб оживити ґрунт на городі. Досвідчені городники радять висівати сидерати ще взимку: вони проростають із першими відлигами та покращують родючість землі без хімії. Навесні така грядка вже буде готовою до посадок, а ґрунт – пухким і багатим на поживні речовини. Що посіяти взимку, пишуть «Новини.Live».
Чому варто сіяти сидерати взимку
Зимовий посів має кілька переваг:
- немає необхідності відкладати роботу до весни;
- сидерати швидко проростають із першим потеплінням;
- ґрунт стає більш пухким і насиченим корисними елементами.
Взимку на ділянці немає бур’янів і спеки, що дозволяє рослинам прижитися краще після відлиги. Це чудова можливість підготувати грядки заздалегідь і заощадити час навесні.
Найкращі сидерати для зимового посіву
Гірчиця. Гірчиця легко переносить морози і навесні швидко проростає. Її коріння рихлить ґрунт, а зелена маса перетворюється на органічну мульчу, покращуючи структуру землі.
Фацелія. Насіння фацелії можна просто розкидати по мерзлій землі. Воно переживе холод і «прокинеться» з першим теплом. Фацелія збагачує ґрунт азотом та робить його більш пухким і родючим.
Як сіяти сидерати взимку
Розсипте насіння по землі і злегка загрібайте граблями, щоб вітер або птахи його не рознесли. Коли морози посиляться, прикрийте грядки соломою або опалим листям і залиште до весни. Весною сидерати вже дадуть перший ефект, а ґрунт буде готовий для основних культур.