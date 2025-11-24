Зимовий посів має кілька переваг

Не обов’язково чекати весни, щоб оживити ґрунт на городі. Досвідчені городники радять висівати сидерати ще взимку: вони проростають із першими відлигами та покращують родючість землі без хімії. Навесні така грядка вже буде готовою до посадок, а ґрунт – пухким і багатим на поживні речовини. Що посіяти взимку, пишуть «Новини.Live».

Чому варто сіяти сидерати взимку

Зимовий посів має кілька переваг:

немає необхідності відкладати роботу до весни;

сидерати швидко проростають із першим потеплінням;

ґрунт стає більш пухким і насиченим корисними елементами.

Взимку на ділянці немає бур’янів і спеки, що дозволяє рослинам прижитися краще після відлиги. Це чудова можливість підготувати грядки заздалегідь і заощадити час навесні.

Найкращі сидерати для зимового посіву

Гірчиця. Гірчиця легко переносить морози і навесні швидко проростає. Її коріння рихлить ґрунт, а зелена маса перетворюється на органічну мульчу, покращуючи структуру землі.

Фацелія. Насіння фацелії можна просто розкидати по мерзлій землі. Воно переживе холод і «прокинеться» з першим теплом. Фацелія збагачує ґрунт азотом та робить його більш пухким і родючим.

Як сіяти сидерати взимку

Розсипте насіння по землі і злегка загрібайте граблями, щоб вітер або птахи його не рознесли. Коли морози посиляться, прикрийте грядки соломою або опалим листям і залиште до весни. Весною сидерати вже дадуть перший ефект, а ґрунт буде готовий для основних культур.