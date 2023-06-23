Національне агентство з питань запобігання корупції внесло китайську автомобільну компанію Zhejiang Geely Holding Group Co., Ltd, відома як Geely до переліку міжнародних спонсорів війни. Про це 23 червня повідомила прес-служба агентства.

Geely продовжує сплачувати податки до бюджету Росії, активно підтримувати її економіку і, відповідно, спонсорувати агресію проти України у той час, коли більшість виробників автомобілів з Європи, Японії та Кореї припинили продажі на російському ринку після вторгнення в Україну. Geely належить приватному власнику китайського підприємця-мільярдера Лі Шуфу та володіє такими брендами, як Geely Auto, Lynk & Co, Zeekr, Volvo Cars, Polestar, Lotus, London Electric Vehicle Company, Farizon Auto, CAOCAO Mobility.

У списку найбільших компаній світу Fortune Global 500 за 2022 рік посіла 229 місце. У НАЗК зазначили, що виконавчий директор холдингової компанії Geely Деніел Лі заявляв, що не хоче говорити своїм компаніям залишати ринок Росії. Крім цього, він особисто підтримав рішення автобренду Geely збільшити продажі автомобілів у РФ після того, як глобальні конкуренти пішли з ринку після початку великої війни. За перший квартал цього року продажі автомобілів під маркою Geely в РФ зросли більше ніж удвічі порівняно з минулим роком, з 5543 одиниць до 12673 одиниць. А виручка Geely Auto Group за 2022 рік становила понад 20 млрд дол.

Мережа офіційних дилерів Geely представлена в 89 російських містах і налічує 157 дилерських центрів. Жодних спроб засудити війну росії проти України від керівництва компанії не було.