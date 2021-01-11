НАЗК заблокувало держфінансування партії «Голос»
Лідерка «Голосу» Кіра Рудик назвала це рішення «політичним тиском»
Національне агентство з запобігання корупції тимчасово заблокувало державне фінансування для партії «Голос». Про це повідомила прес-служба партії.
Лідерка партії Кіра Рудик заявила про безпідставність цього рішення і назвала його «політичним тиском».
«Державне фінансування, передбачене законом, є одним із джерел нашої незалежності. Спроба позбавити нас цього джерела є безпідставним та політичним тиском», – заявила Рудик.
В партії додали, що наразі розглядають варіанти оскарження цього рішення та закликали НАЗК «не ставати інструментом політичного тиску».
Як пояснив речник «Голосу» Ярема Дух у коментарі УП, в НАЗК є дві претензії до партії.
Перша стосується оформлення угод та актів виконаних робіт у підрядників. Друга претензія, за словами Духа, полягає в тому, що «Голос» сплатив орендну плату за офіси трьох територіальних організацій.
Прес-служба НАЗК цю ситуацію наразі не коментувала.