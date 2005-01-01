НБУ і «ПриватБанк» можуть втратити курорт «Буковель»

Предметом іпотеки за договором, який уклали «Скорзонера» і НБУ, є паркінг у Яремчі та селі Поляниця

Національний банк і «ПриваБанк» оскаржують рішення суду про розірвання іпотечного договору між НБУ та компанією «Скорзонера» Ігоря Коломойського. Про це пише Finbalance.

Як зазначається, 7 грудня 2017 року Київський апеляційний госпсуд відкрив апеляційне провадження за апеляційною скаргою НБУ і «ПриватБанку» на рішення Господарського суду Києва від 8 грудня 2017 року, яким було задоволено позов ТОВ «Скорзонера», і розірваний іпотечний договір №63, укладений 3 жовтня 2014 року між НБУ та компанією «Скорзонера» як забезпечення боргових зобов'язань «ПриватБанку» перед НБУ.

Компанію «Скорзонера» пов'язують з гірськолижним курортом «Буковель», називаючи власником землі, на якій розташований курорт. За даними держреєстру прав на нерухоме майно, предметом іпотеки за договором, який уклали «Скорзонера» і НБУ, є паркінг (площа - 29,8 тис. м2) у Яремчі та селі Поляниця Івано-Франківської області. Також з держреєстру випливає, що «Скорзонера» передала в іпотеку для НБУ ряд інших активів у цьому населеному пункті (переважно - земельні ділянки, а також інші види нерухомого майна).

За даними держреєстру юросіб, засновники ТОВ «Скорзонера» - ТОВ «Мавекс», ТОВ «Галичина-Цукор», ТОВ «Дерлинг», а кінцевими бенефіціарами є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов.

Нагадаємо, що в бюджеті-2018 закладено 50 млн грн на будівництво центру зимових видів спорту на Прикарпатті. Одним з можливих варіантів є його зведення в «Буковелі». Комплекс може бути побудований вже цього року.

Восени 2017 року заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла, що «ПриватБанк» ще в 2016 році перед націоналізацією отримав у власність від своїх позичальників ряд активів в рамках погашення кредитної заборгованості. Мова йшла і про «Буковель». При цьому Рожкова називала цей курорт одним з найскладніших активів. За її словами, хоча «ПриватБанк» є власником «Буковеля», але менеджмент банку не контролює курорт.

У липні 2017 р. тодішній голова правління «ПриватБанку» Олександр Шлапак заявляв, що третина активів курорту «Буковель» передали на баланс «ПриватБанку», і банк має намір передати ці активи в оренду співвласникам, а потім виставити на міжнародний конкурс. Шлапак зазначав, що «Буковель» був переданий на баланс банку з оцінкою 11 млрд грн, однак згодом цей об'єкт був переоцінений до 5,35 млрд грн.