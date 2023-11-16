НБУ назвав найприбутковіші банки в Україні від початку року
Також регулятор розповів, в яких банках українці тримають свої гроші
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Національний банк України оприлюднив основні показники діяльності банків за перші три квартали 2023 року. За повідомленням регулятора, 58 із 64 банків в Україні отримали прибуток у 110 млрд грн сукупно.
Першу десятку найбільш прибуткових банків очолив державний ПриватБанк, що з початку року встиг заробити 43,373 млрд грн. Ще один державний банк – Ощадбанк – посів друге місце із результатом 14,176 млрд грн. На третьому місці – іноземний Райффайзен Банк, що заробив 6,136 млрд грн з початку року.
Далі у рейтингу такі банки:
- Укрсиббанк (5,681 млрд грн);
- ПУМБ (5,664 млрд грн);
- ОТП Банк (5,584 млрд грн);
- Укргазбанк (4,748 млрд грн);
- Сітібанк (4,227 млрд грн);
- Сенс Банк (3,595 млрд грн);
- Укрексімбанк (2,921 млрд грн).
Шість банків, що працюють в Україні, зазнали збитків на 155 млн грн. Найбільше – Правекс-Банк, збитки якого сягнули 56 млн грн з початку року.
У яких банках українці тримають гроші
Нацбанк також оприлюднив рейтинг банків за кількістю вкладів фізосіб. Загалом українці зберігають на рахунках в банках 1 трлн 4 млрд грн.
Топ-5 банків з найбільшими вкладеннями – 362,5 млрд грн – знову очолив ПриватБанк. На другому місці – Ощадбанк, де зберігається 179,5 млрд грн українців, на третьому – Універсал Банк з 56,1 млрд грн вкладень. Також у п’ятірку увійшли Райффайзен Банк – 55,6 млрд грн, ПУМБ – 44,4 млрд грн.
Найменше вкладів фізосіб зберігається у таких банках:
- МТБ-банк – 3,3 млрд грн;
- Банк кредит Дніпро – 4,8 млрд грн;
- АкордБанк – 4,9 млрд грн;
- Банк Восток – 5,2 млрд грн;
- Прокредитбанк – 9,9 млрд грн.