Українці зберігають у банках понад трильйон гривень

Національний банк України оприлюднив основні показники діяльності банків за перші три квартали 2023 року. За повідомленням регулятора, 58 із 64 банків в Україні отримали прибуток у 110 млрд грн сукупно.

Першу десятку найбільш прибуткових банків очолив державний ПриватБанк, що з початку року встиг заробити 43,373 млрд грн. Ще один державний банк – Ощадбанк – посів друге місце із результатом 14,176 млрд грн. На третьому місці – іноземний Райффайзен Банк, що заробив 6,136 млрд грн з початку року.

Далі у рейтингу такі банки:

Укрсиббанк (5,681 млрд грн);

ПУМБ (5,664 млрд грн);

ОТП Банк (5,584 млрд грн);

Укргазбанк (4,748 млрд грн);

Сітібанк (4,227 млрд грн);

Сенс Банк (3,595 млрд грн);

Укрексімбанк (2,921 млрд грн).

Шість банків, що працюють в Україні, зазнали збитків на 155 млн грн. Найбільше – Правекс-Банк, збитки якого сягнули 56 млн грн з початку року.

У яких банках українці тримають гроші

Нацбанк також оприлюднив рейтинг банків за кількістю вкладів фізосіб. Загалом українці зберігають на рахунках в банках 1 трлн 4 млрд грн.

Топ-5 банків з найбільшими вкладеннями – 362,5 млрд грн – знову очолив ПриватБанк. На другому місці – Ощадбанк, де зберігається 179,5 млрд грн українців, на третьому – Універсал Банк з 56,1 млрд грн вкладень. Також у п’ятірку увійшли Райффайзен Банк – 55,6 млрд грн, ПУМБ – 44,4 млрд грн.

Найменше вкладів фізосіб зберігається у таких банках: