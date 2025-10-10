НБУ пояснив умови переказів з картки на картку

Національний банк України не запроваджував жодних нових правил чи вимог, що стосуються переказів з картки на картку, фінансового моніторингу або відкритого банкінгу з 1 жовтня 2025 року. Про це регулятор повідомив у коментарі Liga.net.

У НБУ пояснили, що хвиля повідомлень про «зміни з 1 жовтня» могла бути спричинена плутаниною навколо проєкту постанови, який оприлюднили ще у березні 2025 року для громадського обговорення.

Документ стосувався підвищення прозорості платіжних операцій і захисту прав користувачів платіжних послуг. У ньому зазначалося, що банки та інші фінансові установи мають час до 1 жовтня 2025 року для технічної адаптації до нових вимог.

Втім, як уточнили в Нацбанку, постанову поки не ухвалили й наразі доопрацьовують з урахуванням отриманих пропозицій і змін у нормативній базі.

Коли саме нові правила набудуть чинності, наразі невідомо. Водночас у відомстві запевнили, що перед впровадженням будь-яких змін буде щонайменше 3 місяці перехідного періоду.