НБУ запустив сайт з протидії політикам і олігархам

Національний банк України створив сайт про загрози для його незалежності. Про це йдеться в заяві регулятора на сторінці у Facebook.

«Ми покажемо, як політики і олігархи, маніпулюючи фактами, намагаються спотворити історію і спотворити сприйняття реальності, щоб підлаштувати майбутнє на свою користь. Ми будемо відкрито говорити про перебіг півтисячі судових процесів, в яких залучений НБУ, і робити фактчек політичних заяв», – йдеться в повідомленні.

У НБУ вважають викликом для власної незалежності «вихід у публічний простір апологетів олігархічного банкінгу».

«Хмари погроз, дезінформації та необґрунтованих судових рішень насуваються на НБУ. Але це - лише штормове попередження. Справжній шторм накриє всю Україну, якщо сьогодні проігнорувати ознаки грози, про які вже говорять провідні «синоптики» світу – рейтингові агентства, міжнародні організації та гравці глобального ринку», – заявили в НБУ.

Нацбанк зазначив, що посилення тиску на весь інститут і керівництво НБУ є «спробою дискредитувати рішення регулятора, пов'язані з виконанням основного призначення центробанків». А також, що йдеться не про приватну проблему НБУ, а про виклик для добробуту кожного громадянина.

Нагадаємо, нещодавно мільярдер Ігор Коломойський подав низку позовів до суду, зокрема проти НБУ, і спробував оскаржити націоналізацію «ПриватБанку».

Так, 8 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку України та Кабінету міністрів України щодо неправомірності націоналізації «ПриватБанку». А 20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування «ПриватБанку» на 9,2 млрд грн. Низка судів щодо банку ще тривають.

Також нещодавно дії НБУ піддали критиці інші мільярдери – Костянтин Жеваго та Олег Бахматюк. Перший був власником банку «Фінанси і кредит», який 2015 року Національний банк зарахував до категорії неплатоспроможних, а згодом ухвалив рішення про відкликання ліцензії та його ліквідацію. Другий — мав великий «Ві-Ей-Бі Банк», який оголосили неплатоспроможним наприкінці 2014 року. Керівництво банку тоді звинуватили у виведенні грошей клієнтів.